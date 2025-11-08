Відпустка без податків — коли підприємці можуть не сплачувати єдиний податок

Для застосування звільнення необхідно подати до податкового органу заяву у довільній формі із зазначенням періоду відпустки або хвороби та додати підтвердний документ.

Головне управління ДПС у Київській області інформує щодо практичних аспектів застосування норм Податкового кодексу України (ПКУ) стосовно звільнення ФОП на спрощеній системі оподаткування від сплати єдиного податку (ЄП) під час відпустки або хвороби.

Відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ, платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, мають право на звільнення від сплати ЄП протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки. За період хвороби, тривалість якої становить 30 і більше календарних днів, за умови підтвердження витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Порядок оформлення

Для застосування звільнення необхідно подати до податкового органу заяву у довільній формі із зазначенням періоду (відпустки або хвороби) та додати підтвердний документ (п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 ПКУ).

Ключовий аспект: Обмеження щодо отримання Доходу!

Дохід платника єдиного податку – це будь-який дохід, отриманий протягом звітного періоду (п. 292.1 ст. 292 ПКУ) – як у грошовій, так і в матеріальній або нематеріальній формі.

Отримання доходу від підприємницької діяльності ФОП 1-ї або 2-ї груп у періоді звільнення від сплати ЄП у зв'язку з відпусткою або хворобою є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Виняток: Це не вважається порушенням за наявності документального підтвердження того, що кошти отримані:

за товари (послуги), поставлені до початку відпустки чи лікарняного;

або як передоплата відповідно до укладеного раніше договору.

Наслідки порушення

У разі виявлення контролюючим органом факту отримання доходу в період звільнення, на підставі акта перевірки:

може бути анульовано реєстрацію платника єдиного податку;

такий дохід може бути оподатковано за ставкою єдиного податку у розмірі 15 відс. (за умови, якщо отримання такого доходу відповідає випадкам, визначеним п. 293.4 ст. 293 ПКУ).

