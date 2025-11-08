Практика судів
  1. В Україні

Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала — Зеленський підписав указ

16:30, 8 листопада 2025
Командиру сьомого корпусу ДШВ, який обороняє Покровськ та Мирноград, присвоїли звання бригадного генерала.
Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала — Зеленський підписав указ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковнику Євгену Ласійчуку. Про це йдеться в указі Глави держави №833/2025 від 7 листопада.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ласійчуку Євгену Вікторовичу – командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України», - ідеться в указі.

7-й корпус ШР ДШВ має смугу відповідальності і регулярно звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді.

Нагадаємо, Євген Ласійчук очолив 7 корпус ДШВ у липні 2025 року, в якому об'єднали п'ять бригад:

  • 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;
  • 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;
  • 81 окрему аеромобільу Слобожанську бригаду;
  • 77 окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду;
  • 78 окремий десантно-штурмовий полк.

До посади командира корпусу, Ласійчук був командиром 25 ОПДБр. Євген Ласійчук є лицарем орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів.

У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси