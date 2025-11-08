Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала — Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковнику Євгену Ласійчуку. Про це йдеться в указі Глави держави №833/2025 від 7 листопада.
«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ласійчуку Євгену Вікторовичу – командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України», - ідеться в указі.
7-й корпус ШР ДШВ має смугу відповідальності і регулярно звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді.
Нагадаємо, Євген Ласійчук очолив 7 корпус ДШВ у липні 2025 року, в якому об'єднали п'ять бригад:
До посади командира корпусу, Ласійчук був командиром 25 ОПДБр. Євген Ласійчук є лицарем орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів.
У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка.
