Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала — Зеленський підписав указ

Командиру сьомого корпусу ДШВ, який обороняє Покровськ та Мирноград, присвоїли звання бригадного генерала.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковнику Євгену Ласійчуку. Про це йдеться в указі Глави держави №833/2025 від 7 листопада.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ласійчуку Євгену Вікторовичу – командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України», - ідеться в указі.

7-й корпус ШР ДШВ має смугу відповідальності і регулярно звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді.

Нагадаємо, Євген Ласійчук очолив 7 корпус ДШВ у липні 2025 року, в якому об'єднали п'ять бригад:

25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;

79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;

81 окрему аеромобільу Слобожанську бригаду;

77 окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду;

78 окремий десантно-штурмовий полк.

До посади командира корпусу, Ласійчук був командиром 25 ОПДБр. Євген Ласійчук є лицарем орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів.

У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка.

