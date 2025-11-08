У Харкові викрили операторку ТЦК, яка «бронювала» та надавала «відстрочки» ухилянтам

У результаті незаконних дій 22 військовозобов’язані були заброньовані та отримали відстрочки від призову з різних підстав.

Фото: dtkt.ua

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру операторці одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста, яка використовуючи власний електронний ключ доступу до реєстру «Оберіг», упродовж липня 2025 року вона безпідставно вносила зміни до персональних даних військовозобов’язаних. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Надалі її спільник — заступник начальника районного ТЦК та СП, який раніше вже отримав повідомлення про підозру, — використовуючи свій доступ до системи «Оберіг», безпідставно знімав цих осіб із розшуку без складання адміністративних протоколів та без організації їх призову на військову службу.

У результаті незаконних дій 22 військовозобов’язані були заброньовані та отримали відстрочки від призову з різних підстав.

У прокуратурі додали, що у межах цього провадження у вересні 2025 року вже було повідомлено про підозру заступнику начальника одного з районних ТЦК та СП м. Харкова, який, використовуючи доступ до системи «Оберіг», незаконно знімав із розшуку військовозобов’язаних.

