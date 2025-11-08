Практика судів
На кордоні відновили роботу пунктів пропуску — Державна митна служба

16:11, 8 листопада 2025
Розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України.
На кордоні відновили роботу пунктів пропуску — Державна митна служба
Фото: volynnews.com
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба України раніше повідомила про тимчасове припинення пропускних операцій на кордоні.

О 16:05 Державна митна служба повідомила про відновлення роботи пунктів пропуску на  державному кордоні.

«Розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України. Про повне відновлення пропускної спроможності пунктів пропуску повідомимо додатково», - заявили у відомстві.

Також там нагадали, пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

