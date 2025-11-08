На кордоні тимчасово припинили пропуск людей та транспорту — ДПСУ

ДПСУ повідомила про масштабний технічний збій бази даних митниці.

Фото: radiosvoboda.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове припинення пропускних операцій на кордоні.

Зазначається, що причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці.

«Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється», - йдеться у заяві.

У ДПСУ просять врахувати цю інформацію під час планування подорожі.

Згодом Державна митна служба повідомила, що пропускні операції на кордоні тимчасово призупинено через ворожу атаку.

«Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі», - заявили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.