Оприлюднили графік відключення світла у Києві на 9 листопада

ДТЕК представив графіки відключень світла на 9 листопада у Києві.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 9 листопада, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

Згодом у ДТЕК оновили графіки на 9 листопада.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.