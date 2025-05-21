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На Хортиці знайшли якір XIX століття

22:54, 21 травня 2025
Артефакт передали до Музею судноплавства.
На Хортиці знайшли якір XIX століття
Фото: NZHortica
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На узбережжі острова Хортиця у Запоріжжі виявили якір, що датується XIX століттям. Про це повідомила пресслужба Національного заповідника «Хортиця».

Артефакт знайшли співробітники відділу реставрації заповідника під час досліджень узбережжя. Знахідку передали до Музею судноплавства, де зберігається найбільша в Україні колекція якорів.

У заповіднику закликали мешканців Запоріжжя повідомляти про подібні знахідки, аби зберегти цінні історичні артефакти для нащадків.

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Запоріжжя

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