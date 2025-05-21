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На трасі Одеса – Рені рейсовий автобус злетів у кювет

22:36, 21 травня 2025
В результаті ДТП дивом ніхто не постраждав.
На трасі Одеса – Рені рейсовий автобус злетів у кювет
Фото: od.npu.gov.ua
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В Ізмаїльському районі Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, що курсував за маршрутом Бургас – Одеса. Інцидент трапився на трасі Одеса – Рені поблизу села Броска Саф’янівської громади.

Як повідомили у поліції, за попередніми даними, 59-річний водій автобуса не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість на повороті та не впорався з керуванням — транспортний засіб з’їхав у кювет.

У момент аварії в автобусі перебувало 14 пасажирів. На щастя, ніхто з них, як і сам водій, не постраждав. Усіх оглянули медики, ознак травм не виявлено. Водія також перевірили на вміст алкоголю в крові — він був тверезим.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та опитують учасників події. На водія складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортного засобу.

Поліція закликає водіїв дотримуватися швидкісного режиму, бути уважними за кермом і не нехтувати правилами безпеки на дорозі.

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поліція ДТП Одеса

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