На трассе Одесса – Рени рейсовый автобус слетел в кювет

В результате ДТП чудом никто не пострадал.

Фото: od.npu.gov.ua

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В Измаильском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, курсировавшего по маршруту Бургас - Одесса. Инцидент произошел на трассе Одесса - Рени вблизи села Броска Сафьяновской общины.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 59-летний водитель автобуса не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость на повороте и не справился с управлением - транспортное средство съехало в кювет.

В момент аварии в автобусе находилось 14 пассажиров. К счастью, никто из них, как и сам водитель, не пострадал. Всех осмотрели медики, признаков травм не обнаружено. Водителя также проверили на содержание алкоголя в крови - он был трезвым.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и опрашивают участников происшествия. На водителя составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортного средства.

Полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными за рулем и не пренебрегать правилами безопасности на дороге.

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