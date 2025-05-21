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Банк UBS использует ИИ-аватары аналитиков для лучшего взаимодействия с клиентами

20:29, 21 мая 2025
Проект уже привлек 36 аналитиков из 720 работников банка.
Банк UBS использует ИИ-аватары аналитиков для лучшего взаимодействия с клиентами
Фото: azolalegal.com
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Швейцарский банк UBS начал создавать видеоролики с реалистичными версиями аналитиков, созданными с помощью искусственного интеллекта OpenAI и Synthesia, чтобы улучшить коммуникацию с клиентами. Об этом сообщило издание Fortune.

Проект, который запустили в начале 2025 года, уже привлек 36 аналитиков из 720 работников банка. Процесс включает в себя анализ отчетов аналитиков, создание сценария, который утверждает сам специалист, и дальнейшее изготовление видео.

По словами представителей UBS, это удобно для командировочных аналитиков, ведь они могут быстро просмотреть и одобрить сценарий.

«Для этого есть два фактора: клиентский фактор и фактор эффективности... Он помогает вам масштабировать ваши видеовозможности так, как просят вас клиенты, и в конечном итоге экономит ваше время на проведение исследований и встречи с клиентами», — рассказал глава отдела глобальных исследовательских технологий в инвестиционном банке UBS Скотт Соломон в интервью Financial Times.

Создание видео начинается с анализа отчетов аналитиков и создания сценария. Затем аналитик UBS подписывает сценарий, прежде чем он будет преобразован в видео.

Представитель UBS сообщил, что процесс прошел без проблем, особенно когда аналитики заняты, и что в целом отзывы положительные.

«У нас уже были ситуации, когда аналитик находился в дороге, встречаясь с клиентами, но благодаря возможностям ИИ мог быстро сгенерировать, просмотреть и одобрить видеосценарий на основе их исследовательской заметки, использовать свой аватар для записи видео, а затем опубликовать его для клиентов», — сказал представитель.

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искусственный интеллект ИИ банк

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