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Банк UBS використовує ШІ-аватари аналітиків для кращої взаємодії з клієнтами

20:29, 21 травня 2025
Проект вже залучив 36 аналітиків із 720 працівників банку.
Банк UBS використовує ШІ-аватари аналітиків для кращої взаємодії з клієнтами
Фото: azolalegal.com
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Швейцарський банк UBS почав створювати відеоролики з реалістичними версіями аналітиків, створеними за допомогою штучного інтелекту OpenAI та Synthesia, щоб покращити комунікацію з клієнтами. Про це повідомило видання Fortune.

Проект, який запустили на початку 2025 року, вже залучив 36 аналітиків із 720 працівників банку. Процес включає аналіз звітів аналітиків, створення сценарію, який затверджує сам спеціаліст, і подальше виготовлення відео.

За словами представників UBS, це зручно для аналітиків у відрядженнях, адже вони можуть швидко переглянути та затвердити сценарій.

«Є два фактори: клієнтський фактор і фактор ефективності... Це допомагає масштабувати ваші відеоможливості так, як просять клієнти, і зрештою заощаджує ваш час на проведення досліджень та зустрічі з клієнтами», — розповів керівник відділу глобальних дослідницьких технологій в інвестиційному банку UBS Скотт Соломон в інтерв’ю Financial Times.

Створення відео починається з аналізу звітів аналітиків і написання сценарію. Потім аналітик UBS підписує сценарій, перш ніж його перетворять у відео.

Представник UBS повідомив, що процес проходив без проблем, особливо коли аналітики зайняті, і що загалом відгуки позитивні.

«У нас уже були ситуації, коли аналітик перебував у дорозі, зустрічаючись із клієнтами, але завдяки можливостям ШІ міг швидко згенерувати, переглянути та затвердити відеосценарій на основі своєї дослідницької записки, використати свій аватар для запису відео, а потім опублікувати його для клієнтів», — сказав представник.

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штучний інтелект ШІ банк

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