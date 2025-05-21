ШІ повністю замінить вчителів – Duolingo

В Duolingo тестували ШІ 16 тисяч разів – і вирішили: він кращий за людей.

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Засновник платформи для вивчення мов Duolingo Луїс фон Ан заявив, що штучний інтелект уже зараз здатен ефективніше навчати людей, ніж традиційні вчителі. У майбутньому, на його думку, ШІ масштабуватиметься та викладатиме у школах, тоді як учителі відіграватимуть роль наставників і емоційних гідів. Про це повідомляє Fortune.

Duolingo активно впроваджує штучний інтелект у свій освітній процес і вже відмовилась від створення навчальних матеріалів людьми, замінивши їх ІІ. Щомісячна аудиторія платформи сягає 116 мільйонів користувачів, що дозволило провести понад 16 тисяч A/B-тестів для вдосконалення навчального підходу.

На думку фон Ана, традиційні школи залишатимуться переважно як осередки догляду за дітьми, тоді як сам освітній процес дедалі більше делегуватиметься штучному інтелекту. Він переконаний, що ШІ краще за вчителя зможе оцінити навички учня та індивідуально адаптувати завдання — особливо у класах з великою кількістю дітей.

Прикладом такого підходу є американська приватна мережа шкіл Alpha School, де учні навчаються за допомогою ШІ всього дві години на день. Учителі там виконують роль менторів, відповідаючи за мотивацію та емоційну підтримку, а не за викладання. Навчання у такій школі коштує від $40 000 до $65 000 на рік, і вже працює чотири заклади, з планами розширення ще на вісім.

Попри проривні зміни, фон Ан зауважує, що освітня система трансформуватиметься повільно: «Як і уряд, освіта змінюється не відразу».

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