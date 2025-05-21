В Україні залишається понад 10 тисяч громад УПЦ МП – голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті

В це число входять і громади у тимчасово окупованих регіонах.

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На сьогодні в Україні залишається понад 10 тисяч громад Української православної церкви (Московського патріархату). Про це повідомив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, пише Радіо Свобода.

За словами Єленського, в це число входять і громади у тимчасово окупованих регіонах. На підконтрольній території України їх близько 8 тисяч – майже стільки, як і громад ПЦУ.

«Загалом від часу отримання Томосу (визнання єдиної помісної автокефальної Православної церкви України в 2019 році – ред.) понад 1900 громад перейшли в ПЦУ», – повідомив Єленський.

За його даними, найбільше релігійних громад перейшло у Волинській, Київській і Хмельницькій областях. «Складна ситуація» спостерігається в Дніпропетровській області, де небагато переходів, у також на Одещині, Донеччині та Херсонщині.

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