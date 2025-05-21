В Украине остается более 10 тысяч общин УПЦ МП – глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести

В это число входят и общины в временно оккупированных регионах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сегодняшний день в Украине остается более 10 тысяч общин Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, пишет Радио Свобода.

По словам Еленского, в это число входят и общины в временно оккупированных территориях. На подконтрольной Украине территории их около 8 тысяч — почти столько же, сколько и общин ПЦУ.

«Всего с момента получения Томоса (признания единой поместной автокефальной Православной церкви Украины в 2019 году – ред.) более 1900 общин перешли в ПЦУ», — сообщил Еленский.

По его данным, больше всего религиозных общин перешло в Волынской, Киевской и Хмельницкой областях. «Сложная ситуация» наблюдается в Днепропетровской области, где немного переходов, а также в Одесской, Донецкой и Херсонской.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.