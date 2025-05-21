Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

Правительство на заседании 21 мая одобрило законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Кабмин утверждает, что изменения направлены на упрощение условий ведения хозяйственной деятельности. В частности, законопроектом предлагается отменить административную ответственность за:
Кроме того, Кабмин 21 мая одобрил законопроект «об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности», которым предлагается отменить 63 инструмента. По мнению правительства, они «устаревшие и неактуальные».
Так, в сфере охраны здоровья предлагается отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) и сертификат о государственной регистрации опасного фактора, который не предусмотрен специальным законодательством.
В сферах охраны атмосферного воздуха и водного хозяйства предлагается отменить 18 инструментов, в частности:
В сферах агропромышленного комплекса, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и животного мира предлагается отменить 23 инструмента, в частности:
Также законопроектом предлагается в сферах энергетики, альтернативных видов топлива, строительства и взрывчатых материалов промышленного назначения отменить 8 инструментов, в частности:
В сферах внешнеэкономической деятельности, инвестиционной политики, культурного наследия, инновационной деятельности, образования и кинематографии предлагается отменить 12 инструментов, в частности заключение на право проведения переговоров (генеральное, открытое, разовое заключение); государственную регистрацию договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора; лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере внешкольного образования; разрешение на применение металлоискателей или любого другого поискового оборудования или соответствующей технологии на объектах культурного наследия и т.д.
Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением №402 от 8 апреля правительство отменило профилактический государственный санитарно-эпидемиологический надзор путем выдачи разрешений на проведение экспериментальных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего и неионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.
Также было отменено санитарное согласование документов о предоставлении земельных участков под сброс сточных вод и необходимость в заключениях Минздрава для осуществления выбросов в воздух.
Автор: Наталя Мамченко
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