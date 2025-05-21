Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

Также правительство предлагает отменить административную ответственность за выбросы в атмосферу и изменение назначения памятников культурного наследия.

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Правительство на заседании 21 мая одобрило законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Кабмин утверждает, что изменения направлены на упрощение условий ведения хозяйственной деятельности. В частности, законопроектом предлагается отменить административную ответственность за:

нарушение порядка осуществления деятельности, направленной на искусственные изменения состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях, с учетом отмены разрешений на данные виды хозяйственной деятельности;

пересмотр административной ответственности в сфере охраны культурного наследия, с учетом отмены разрешения на изменение назначения памятника, его частей и элементов, выполнение надписей, отметок на нем, на его территории и в его охранной зоне

нарушение установленных законодательством требований к занятию народной медициной (целительством).

Кроме того, Кабмин 21 мая одобрил законопроект «об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности», которым предлагается отменить 63 инструмента. По мнению правительства, они «устаревшие и неактуальные».

Так, в сфере охраны здоровья предлагается отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) и сертификат о государственной регистрации опасного фактора, который не предусмотрен специальным законодательством.

В сферах охраны атмосферного воздуха и водного хозяйства предлагается отменить 18 инструментов, в частности:

разрешение на осуществление деятельности, направленной на искусственные изменения состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях;

согласование на выбросы загрязняющих веществ, для которых не установлены соответствующие нормативы экологической безопасности;

согласование границ зон санитарной охраны водных объектов;

согласование нормативов водоснабжения и т.д.

В сферах агропромышленного комплекса, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и животного мира предлагается отменить 23 инструмента, в частности:

разрешение на вырубку семенных и плюсовых деревьев;

выписку из Государственного реестра сертифицированных инженеров-геодезистов;

разрешение на строительство мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры;

страхование зерна, принятого на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, от рисков случайной гибели, повреждения или утраты и т.д.

Также законопроектом предлагается в сферах энергетики, альтернативных видов топлива, строительства и взрывчатых материалов промышленного назначения отменить 8 инструментов, в частности:

подтверждение принадлежности топлива к альтернативному;

согласование возможности использования земель и водоемов, расположенных в санитарно-защитных зонах атомных электростанций, в народнохозяйственных целях;

свидетельства на приобретение и хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и т.д.

В сферах внешнеэкономической деятельности, инвестиционной политики, культурного наследия, инновационной деятельности, образования и кинематографии предлагается отменить 12 инструментов, в частности заключение на право проведения переговоров (генеральное, открытое, разовое заключение); государственную регистрацию договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора; лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере внешкольного образования; разрешение на применение металлоискателей или любого другого поискового оборудования или соответствующей технологии на объектах культурного наследия и т.д.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением №402 от 8 апреля правительство отменило профилактический государственный санитарно-эпидемиологический надзор путем выдачи разрешений на проведение экспериментальных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего и неионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.

Также было отменено санитарное согласование документов о предоставлении земельных участков под сброс сточных вод и необходимость в заключениях Минздрава для осуществления выбросов в воздух.

Автор: Наталя Мамченко

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