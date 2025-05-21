Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

16:05, 21 мая 2025
Также правительство предлагает отменить административную ответственность за выбросы в атмосферу и изменение назначения памятников культурного наследия.
Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство на заседании 21 мая одобрило законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Кабмин утверждает, что изменения направлены на упрощение условий ведения хозяйственной деятельности. В частности, законопроектом предлагается отменить административную ответственность за:

  • нарушение порядка осуществления деятельности, направленной на искусственные изменения состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях, с учетом отмены разрешений на данные виды хозяйственной деятельности;
  • пересмотр административной ответственности в сфере охраны культурного наследия, с учетом отмены разрешения на изменение назначения памятника, его частей и элементов, выполнение надписей, отметок на нем, на его территории и в его охранной зоне
  • нарушение установленных законодательством требований к занятию народной медициной (целительством).

Кроме того, Кабмин 21 мая одобрил законопроект «об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности», которым предлагается отменить 63 инструмента. По мнению правительства, они «устаревшие и неактуальные».

Так, в сфере охраны здоровья предлагается отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) и сертификат о государственной регистрации опасного фактора, который не предусмотрен специальным законодательством.

В сферах охраны атмосферного воздуха и водного хозяйства предлагается отменить 18 инструментов, в частности:

  • разрешение на осуществление деятельности, направленной на искусственные изменения состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях;
  • согласование на выбросы загрязняющих веществ, для которых не установлены соответствующие нормативы экологической безопасности;
  • согласование границ зон санитарной охраны водных объектов;
  • согласование нормативов водоснабжения и т.д.

В сферах агропромышленного комплекса, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и животного мира предлагается отменить 23 инструмента, в частности:

  • разрешение на вырубку семенных и плюсовых деревьев;
  • выписку из Государственного реестра сертифицированных инженеров-геодезистов;
  • разрешение на строительство мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры;
  • страхование зерна, принятого на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, от рисков случайной гибели, повреждения или утраты и т.д.

Также законопроектом предлагается в сферах энергетики, альтернативных видов топлива, строительства и взрывчатых материалов промышленного назначения отменить 8 инструментов, в частности:

  • подтверждение принадлежности топлива к альтернативному;
  • согласование возможности использования земель и водоемов, расположенных в санитарно-защитных зонах атомных электростанций, в народнохозяйственных целях;
  • свидетельства на приобретение и хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и т.д.

В сферах внешнеэкономической деятельности, инвестиционной политики, культурного наследия, инновационной деятельности, образования и кинематографии предлагается отменить 12 инструментов, в частности заключение на право проведения переговоров (генеральное, открытое, разовое заключение); государственную регистрацию договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора; лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере внешкольного образования; разрешение на применение металлоискателей или любого другого поискового оборудования или соответствующей технологии на объектах культурного наследия и т.д.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением №402 от 8 апреля правительство отменило профилактический государственный санитарно-эпидемиологический надзор путем выдачи разрешений на проведение экспериментальных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего и неионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.

Также было отменено санитарное согласование документов о предоставлении земельных участков под сброс сточных вод и необходимость в заключениях Минздрава для осуществления выбросов в воздух.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

Также правительство предлагает отменить административную ответственность за выбросы в атмосферу и изменение назначения памятников культурного наследия.

Конкурс в административные апелляции – о чем 20 мая кандидаты на должности судей рассказали ВККС

Три кандидата прошли собеседования удачно, хоть и не до конца, а одна судья прекратила участие в конкурсе.

Правительство в дорожной карте запланировало расширение круга декларантов

Также планируется изменить законодательство для минимизации рисков при декларировании наличных средств вне банковской системы.

Верховный Суд разъяснил, когда привлечение к административной и уголовной ответственности не является нарушением запрета двойного привлечения

В данном случае административное и уголовное производство в отношении обвиняемой касалось ее поведения в разные даты и временные промежутки, имело разные последствия, в связи с чем нет оснований утверждать, что она была дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же деяние.

Получение средств по кредитному договору третьим лицом не свидетельствует о его незаключении – Верховный Суд

Получение кредитных средств не истцом, а перечисление их ответчиком на банковскую карту третьих лиц не является доказательством незаключения или неподписания указанного договора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин