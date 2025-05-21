Кабмін схвалив законопроект про скасування дозволів на викиди в атмосферу, на вирубування певних дерев, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів

Уряд на засіданні 21 травня схвалив законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Кабмін стверджує, що зміни спрямовані на спрощення умов ведення господарської діяльності. Серед іншого, законопроектом пропонується скасувати адміністративну відповідальність за:
Крім того, Кабмін 21 травня схвали законопроект «щодо спрощення умов ведення господарської діяльності», яким пропонується скасувати 63 інструменти. На думку урядовців, вона «застарілі та неактуальні».
Так, у сфері охорони здоров’я пропонується скасувати дозвіл спеціальний на зайняття народною медициною (цілительством) та сертифікат про державну реєстрацію небезпечного фактору, який не передбачений спеціальним законодавством.
У сферах охорони атмосферного повітря та водного господарства пропонується скасувати 18 інструментів, зокрема:
У сферах агропромислового комплексу, лісового, мисливського, рибного господарств та тваринного світу пропонується скасувати 23 інструменти, зокрема:
Також законопроектом пропонується у сферах енергетики, альтернативних видів палива, будівництва та вибухових матеріалів промислового призначення скасувати 8 інструментів, зокрема:
У сферах зовнішньо-економічної діяльності, інвестиційної політики, культурної спадщини, інноваційної діяльності, освіти та кінематографії пропонується скасувати 12 інструментів, зокрема, висновок на право проведення переговорів (генеральний, відкритий, разовий висновок); державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти; дозвіл на застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології на об'єктах культурної спадщини тощо.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою №402 від 8 квітня уряд скасував запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд шляхом видачі дозволів на проведення експериментальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності.
Також було скасоване санітарне погодження документів про надання земельних ділянок під скидання стічних вод і необхідність у висновках МОЗ для здійснення викидів у повітря.
Автор: Наталя Мамченко
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