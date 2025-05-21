Кабмін схвалив законопроект про скасування дозволів на викиди в атмосферу, на вирубування певних дерев, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів

Також уряд пропонує скасувати адміністративну відповідальність за викиди в атмосферу та зміну призначення пам'ятки культурної спадщини.

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Уряд на засіданні 21 травня схвалив законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Кабмін стверджує, що зміни спрямовані на спрощення умов ведення господарської діяльності. Серед іншого, законопроектом пропонується скасувати адміністративну відповідальність за:

порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, враховуючи скасування дозволів на дані види господарської діяльності

переглянути адміністративну відповідальність у сфері охорони культурної спадщини, враховуючи скасування дозволу на зміну призначення пам'ятки, її частин та елементів, виконання написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні

порушення встановлених законодавством вимог щодо зайняття народною медициною (цілительством).

Крім того, Кабмін 21 травня схвали законопроект «щодо спрощення умов ведення господарської діяльності», яким пропонується скасувати 63 інструменти. На думку урядовців, вона «застарілі та неактуальні».

Так, у сфері охорони здоров’я пропонується скасувати дозвіл спеціальний на зайняття народною медициною (цілительством) та сертифікат про державну реєстрацію небезпечного фактору, який не передбачений спеціальним законодавством.

У сферах охорони атмосферного повітря та водного господарства пропонується скасувати 18 інструментів, зокрема:

дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях,

погодження на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки,

погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів,

погодження нормативів водопостачання тощо.

У сферах агропромислового комплексу, лісового, мисливського, рибного господарств та тваринного світу пропонується скасувати 23 інструменти, зокрема:

дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев;

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

дозвіл на будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

страхування зерна, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати тощо.

Також законопроектом пропонується у сферах енергетики, альтернативних видів палива, будівництва та вибухових матеріалів промислового призначення скасувати 8 інструментів, зокрема:

підтвердження належності палива до альтернативного;

погодження про можливість використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисних зонах атомних електростанцій, з народногосподарською метою;

свідоцтв на придбання та зберігання вибухових матеріалів промислового призначення тощо.

У сферах зовнішньо-економічної діяльності, інвестиційної політики, культурної спадщини, інноваційної діяльності, освіти та кінематографії пропонується скасувати 12 інструментів, зокрема, висновок на право проведення переговорів (генеральний, відкритий, разовий висновок); державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти; дозвіл на застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології на об'єктах культурної спадщини тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою №402 від 8 квітня уряд скасував запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд шляхом видачі дозволів на проведення експериментальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності.

Також було скасоване санітарне погодження документів про надання земельних ділянок під скидання стічних вод і необхідність у висновках МОЗ для здійснення викидів у повітря.

Автор: Наталя Мамченко

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