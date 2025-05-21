Практика судів
  1. В Україні

Борг киян за тепло та гарячу воду перевищив 7 млрд грн – «Київтеплонерго» погрожує пенею та судами

22:00, 21 травня 2025
У Києві назріває хвиля судових позовів за несплату тепла.
Борг киян за тепло та гарячу воду перевищив 7 млрд грн – «Київтеплонерго» погрожує пенею та судами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Загальний борг населення Києва за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищив 7 мільярдів гривень. Директор «Енергозбуту» комунального підприємства «Київтеплонерго» Костянтин Лопатін повідомив про це під час пресбрифінгу в «Київінформі», цитують в КМДА.

За його словами, більшість киян регулярно сплачує за тепло й гарячу воду, проте є категорія «системних боржників», які свідомо накопичують заборгованість і відмовляються реструктурувати її. Згідно з чинним законодавством, до них застосовуватимуться штрафні санкції у вигляді пені та додаткових нарахувань.

«Наразі ситуація із заборгованістю лишається дуже складною: загальний борг киян за тепло й гарячу воду складає понад 7 млрд грн. Ми розглядаємо будь-які варіанти та даємо можливість боржнику сплачувати борг частинами», — пояснив Лопатін.

Крім пені, «Київтеплонерго» змушене звертатися до суду, щоб стягнути борги з тих, хто роками не сплачував комунальні послуги. Часто серед боржників — власники елітного житла або кількох квартир, які за своїм матеріальним станом можуть покривати витрати на тепло.

Лопатін навів два приклади рекордних заборгованостей:

Власники 175-метрової квартири на Оболонській набережній накопичили понад 310 тис. грн боргу, а пеня становить 48 тис. грн — загальна сума до сплати майже 360 тис. грн.

Мешканці 171-метрового помешкання на Дніпровській набережній винні «Київтеплонерго» 330 тис. грн, штраф нараховано понад 50 тис. грн — загалом понад 380 тис. грн.

Усі такі справи відразу передають до суду. Після рішення суду матеріали надсилають до виконавчої служби, де до боржника додається виконавчий збір (10% від суми боргу), а загальна переплата з урахуванням пені та збору може сягати 25% від первісної заборгованості. Також можливий арешт рахунків та майна.

«Ми розглядаємо будь-які варіанти та даємо можливість боржнику сплачувати борг частинами», — підсумував Костянтин Лопатін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг Київ КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддею Великої Палати від КАС ВС обрана Тетяна Стрелець

Строк повноважень судді Михайла Гриціва у складі Великої Палати Верховного Суду завершився.

Володимир Луганський залишився під запобіжним заходом – рішення Апеляційної палати ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила скаргу Володимира Луганського без задоволення.

Кабмін схвалив законопроект про скасування дозволів на викиди в атмосферу, на вирубування певних дерев, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів

Також уряд пропонує скасувати адміністративну відповідальність за викиди в атмосферу та зміну призначення пам'ятки культурної спадщини.

Конкурс в адміністративні апеляції – про що 20 травня кандидати на посади суддів розповіли ВККС

Три кандидати пройшли співбесіди вдало, хоча й не до кінця, а одна суддя припинила участь у конкурсі.

Уряд у дорожній карті запланував розширення кола декларантів

Також планується змінити законодавство для мінімізації ризиків при декларуванні готівки поза банківською системою.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин