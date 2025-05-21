Борг киян за тепло та гарячу воду перевищив 7 млрд грн – «Київтеплонерго» погрожує пенею та судами

У Києві назріває хвиля судових позовів за несплату тепла.

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Загальний борг населення Києва за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищив 7 мільярдів гривень. Директор «Енергозбуту» комунального підприємства «Київтеплонерго» Костянтин Лопатін повідомив про це під час пресбрифінгу в «Київінформі», цитують в КМДА.

За його словами, більшість киян регулярно сплачує за тепло й гарячу воду, проте є категорія «системних боржників», які свідомо накопичують заборгованість і відмовляються реструктурувати її. Згідно з чинним законодавством, до них застосовуватимуться штрафні санкції у вигляді пені та додаткових нарахувань.

«Наразі ситуація із заборгованістю лишається дуже складною: загальний борг киян за тепло й гарячу воду складає понад 7 млрд грн. Ми розглядаємо будь-які варіанти та даємо можливість боржнику сплачувати борг частинами», — пояснив Лопатін.

Крім пені, «Київтеплонерго» змушене звертатися до суду, щоб стягнути борги з тих, хто роками не сплачував комунальні послуги. Часто серед боржників — власники елітного житла або кількох квартир, які за своїм матеріальним станом можуть покривати витрати на тепло.

Лопатін навів два приклади рекордних заборгованостей:

Власники 175-метрової квартири на Оболонській набережній накопичили понад 310 тис. грн боргу, а пеня становить 48 тис. грн — загальна сума до сплати майже 360 тис. грн.

Мешканці 171-метрового помешкання на Дніпровській набережній винні «Київтеплонерго» 330 тис. грн, штраф нараховано понад 50 тис. грн — загалом понад 380 тис. грн.

Усі такі справи відразу передають до суду. Після рішення суду матеріали надсилають до виконавчої служби, де до боржника додається виконавчий збір (10% від суми боргу), а загальна переплата з урахуванням пені та збору може сягати 25% від первісної заборгованості. Також можливий арешт рахунків та майна.

«Ми розглядаємо будь-які варіанти та даємо можливість боржнику сплачувати борг частинами», — підсумував Костянтин Лопатін.

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