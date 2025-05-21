Долг киевлян за тепло и горячую воду превысил 7 млрд грн – «Киевтеплоэнерго» угрожает пеней и судами

В Киеве назревает волна судебных исков за неуплату тепла.

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Общий долг населения Киева за потребленные услуги отопления и горячего водоснабжения превысил 7 миллиардов гривен. Директор «Энергосбыта» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин сообщил об этом во время пресс-брифинга в «Киевинформе», цитируют в КГГА.

По его словам, большинство киевлян регулярно платит за тепло и горячую воду, однако есть категория «системных должников», которые сознательно накапливают задолженность и отказываются реструктурировать ее. Согласно действующему законодательству, к ним будут применяться штрафные санкции в виде пени и дополнительных начислений.

«Сейчас ситуация с задолженностью остается очень сложной: общий долг киевлян за тепло и горячую воду составляет более 7 млрд грн. Мы рассматриваем любые варианты и даем возможность должнику платить долг частями», - пояснил Лопатин.

Кроме пени, «Киевтеплоэнерго» вынуждено обращаться в суд, чтобы взыскать долги с тех, кто годами не платил коммунальные услуги. Часто среди должников - владельцы элитного жилья или нескольких квартир, которые по своему материальному состоянию могут покрывать расходы на тепло.

Лопатин привел два примера рекордных задолженностей:

Владельцы 175-метровой квартиры на Оболонской набережной накопили более 310 тыс. грн долга, а пеня составляет 48 тыс. грн - общая сумма к оплате почти 360 тыс. грн.

Жители 171-метрового помещения на Днепровской набережной должны «Киевтеплоэнерго» 330 тыс. грн, штраф начислен более 50 тыс. грн - всего более 380 тыс. грн.

Все такие дела сразу передают в суд. После решения суда материалы направляют в исполнительную службу, где к должнику добавляется исполнительный сбор (10% от суммы долга), а общая переплата с учетом пени и сбора может достигать 25% от первоначальной задолженности. Также возможен арест счетов и имущества.

«Мы рассматриваем любые варианты и даем возможность должнику платить долг частями», - подытожил Константин Лопатин.

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