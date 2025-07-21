13 общественных объединений соответствуют требованиям для участия в сборах по созданию Общественного совета добропорядочности — ВККС

ВККС назвала общественные объединения, которые соответствуют требованиям для участия в сборах представителей общественных объединений по созданию ОСД.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что рассмотрела вопрос о соответствии 17 общественных объединений, которые подали в Комиссию документы, требованиям для участия в сборах представителей общественных объединений по созданию Общественного совета добропорядочности.

По результатам рассмотрения данного вопроса 13 общественных организаций признаны такими, что соответствуют требованиям для участия в указанных сборах:

Платформа «Гражданский контроль»

Международная специальная антикоррупционная коллегия

Ассоциация юристов Украины

Фундация DEJURE

Правозащитная группа «СИЧ»

Центр информации о правах человека

Движение ЧЕСНО

Центр противодействия коррупции

Институт законодательных идей

Всеукраинская гражданская платформа «НОВАЯ СТРАНА»

Центр экономической стратегии

Transparency International Ukraine

Медийная инициатива за права человека

Копии поданных общественными объединениями документов, а также список кандидатов в состав Общественного совета добропорядочности будут опубликованы на официальном сайте ВККС.

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