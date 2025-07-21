13 громадських об’єднань відповідають вимогам до участі у зборах для створення Громадської ради доброчесності — ВККС

Вища кваліфікаційна комісії суддів повідомила, що розглянула питання про відповідність 17 громадських об’єднань, які подали до Комісії документи, вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань для створення Громадської ради доброчесності.
За результатами розгляду вказаного питання 13 громадських організацій визнано такими, що відповідають вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань для створення Громадської ради доброчесності:
Платформа Громадський Контроль;
Міжнародна спеціальна антикорупційна колегія;
Асоціація правників України;
Фундація ДЕЮРЕ;
Правозахисна Група «СІЧ»;
Центр інформації про права людини;
Рух ЧЕСНО;
Центр протидії корупції;
Інститут законодавчих ідей;
Всеукраїнська громадянська платформа «НОВА КРАЇНА»;
Центр економічної стратегії;
Transparency International Ukrainе;
Медійна ініціатива за права людини.
Копії поданих громадськими об’єднаннями документів, а також перелік кандидатів до складу Громадської ради доброчесності буде оприлюднено на офіційному вебсайті ВККС.
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