13 громадських об’єднань відповідають вимогам до участі у зборах для створення Громадської ради доброчесності — ВККС

ВККС назвала громадські об’єднання, що відповідають вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань для створення ГРД.

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Вища кваліфікаційна комісії суддів повідомила, що розглянула питання про відповідність 17 громадських об’єднань, які подали до Комісії документи, вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань для створення Громадської ради доброчесності.

За результатами розгляду вказаного питання 13 громадських організацій визнано такими, що відповідають вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань для створення Громадської ради доброчесності:

Платформа Громадський Контроль;

Міжнародна спеціальна антикорупційна колегія;

Асоціація правників України;

Фундація ДЕЮРЕ;

Правозахисна Група «СІЧ»;

Центр інформації про права людини;

Рух ЧЕСНО;

Центр протидії корупції;

Інститут законодавчих ідей;

Всеукраїнська громадянська платформа «НОВА КРАЇНА»;

Центр економічної стратегії;

Transparency International Ukrainе;

Медійна ініціатива за права людини.

Копії поданих громадськими об’єднаннями документів, а також перелік кандидатів до складу Громадської ради доброчесності буде оприлюднено на офіційному вебсайті ВККС.

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