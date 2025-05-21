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ИИ полностью заменит учителей – Duolingo

22:18, 21 мая 2025
В Duolingo тестировали ИИ 16 тысяч раз – и решили: он лучше людей.
ИИ полностью заменит учителей – Duolingo
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Основатель платформы для изучения языков Duolingo Луис фон Ан заявил, что искусственный интеллект уже сейчас способен эффективнее обучать людей, чем традиционные учителя. В будущем, по его мнению, ИИ будет масштабироваться и преподавать в школах, тогда как учителя будут играть роль наставников и эмоциональных гидов. Об этом сообщает Fortune.

Duolingo активно внедряет искусственный интеллект в свой образовательный процесс и уже отказалась от создания учебных материалов людьми, заменив их ИИ. Ежемесячная аудитория платформы достигает 116 миллионов пользователей, что позволило провести более 16 тысяч A/B-тестов для совершенствования учебного подхода.

По мнению фон Ана, традиционные школы будут оставаться преимущественно как центры ухода за детьми, тогда как сам образовательный процесс все больше будет делегироваться искусственному интеллекту. Он убежден, что ИИ лучше учителя сможет оценить навыки ученика и индивидуально адаптировать задания - особенно в классах с большим количеством детей.

Примером такого подхода является американская частная сеть школ Alpha School, где ученики учатся с помощью ИИ всего два часа в день. Учителя там выполняют роль менторов, отвечая за мотивацию и эмоциональную поддержку, а не за преподавание. Обучение в такой школе стоит от $40 000 до $65 000 в год, и уже работает четыре заведения, с планами расширения еще на восемь.

Несмотря на прорывные изменения, фон Ан отмечает, что образовательная система будет трансформироваться медленно: «Как и правительство, образование меняется не сразу».

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ИИ

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