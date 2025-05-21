На Хортице нашли якорь XIX века

Артефакт передали в Музей судоходства.

Фото: NZHortica

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На побережье острова Хортица в Запорожье обнаружили якорь, датируемый XIX веком. Об этом сообщила пресс-служба Национального заповедника «Хортица».

Артефакт нашли сотрудники отдела реставрации заповедника во время исследований побережья. Находку передали в Музей судоходства, где хранится самая большая в Украине коллекция якорей.

В заповеднике призвали жителей Запорожья сообщать о подобных находках, чтобы сохранить ценные исторические артефакты для потомков.

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