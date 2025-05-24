Напав з ножем на працівницю пошти та забрав гроші з каси: на Рівненщині затримали злодія

Чоловік відібрав у працівниці пошти телефон, через який переказав 10 000 гривень з її кредитної картки на іншу, а потім забрав цю картку та втік.

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На Рівненщині 45-річний чоловік напав з ножем на працівницю пошти та викрав гроші з каси, повідомляє обласна прокуратура.

Слідство повідомляє, що житель Рівненського району увійшов до поштового відділення та напав на його працівницю. Погрожуючи ножем, він змусив жінку віддати гроші: приставив ножа до її горла, зв’язав руки, поклав на підлогу і викрав 9 000 гривень із каси.

Також чоловік забрав мобільний телефон потерпілої, за допомогою якого перерахував 10 000 гривень з її кредитної картки на іншу, після чого прихопив цю картку й втік.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника і затримали його в Рівному. Наразі вирішується питання про запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, правоохоронці з’ясовують усі деталі злочину.

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