Практика судів
  1. В Україні

Напав з ножем на працівницю пошти та забрав гроші з каси: на Рівненщині затримали злодія

09:09, 24 травня 2025
Чоловік відібрав у працівниці пошти телефон, через який переказав 10 000 гривень з її кредитної картки на іншу, а потім забрав цю картку та втік.
Напав з ножем на працівницю пошти та забрав гроші з каси: на Рівненщині затримали злодія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині 45-річний чоловік напав з ножем на працівницю пошти та викрав гроші з каси, повідомляє обласна прокуратура.

Слідство повідомляє, що житель Рівненського району увійшов до поштового відділення та напав на його працівницю. Погрожуючи ножем, він змусив жінку віддати гроші: приставив ножа до її горла, зв’язав руки, поклав на підлогу і викрав 9 000 гривень із каси.

Також чоловік забрав мобільний телефон потерпілої, за допомогою якого перерахував 10 000 гривень з її кредитної картки на іншу, після чого прихопив цю картку й втік.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника і затримали його в Рівному. Наразі вирішується питання про запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, правоохоронці з’ясовують усі деталі злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд пограбування напад

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перед ВККС поставили завдання провести аналіз вмотивованості рішень ВККС

ВККС повинна вже у 2025 році провести аналіз вмотивованості своїх рішень.

Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд

Кабмін схвалив дорожню карту, яка передбачає унеможливлення перебування на посаді голови суду понад два строки або двох переобрань підряд.

Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про створення Спеціалізованого адміністративного суду

Президент Зеленський вніс до Ради законопроект про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Вищий антикорупційний суд отримає двох нових суддів – це судді місцевих судів

Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення Тетяни Литвинко та Олени Чернової на посади суддів ВАКС.

Чи потрібні у судах полковники і генерали, та чи будуть такі судді незалежними — Пленум Верховного Суду обговорив законопроекти про повернення військових судів

Присвоєння суддям військових звань, проходження ними військової служби і відповідне підпорядкування командирам, ієрархія – які питання виникли під час Пленуму Верховного Суду, який обговорював законопроекти про повернення системи військових судів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді