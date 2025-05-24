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Напал с ножом на работницу почты и забрал деньги из кассы: в Ровенской области задержали вора

09:09, 24 мая 2025
Мужчина отобрал у работницы почты телефон, через который перевел 10 000 гривен с ее кредитной карты на другую, а затем забрал эту карточку и скрылся.
Напал с ножом на работницу почты и забрал деньги из кассы: в Ровенской области задержали вора
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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В Ровенской области 45-летний мужчина напал с ножом на работницу почты и похитил деньги из кассы, сообщает областная прокуратура.

Следствие сообщает, что житель Ровенского района вошел в почтовое отделение и напал на его работницу. Угрожая ножом, он заставил женщину отдать деньги: приставил нож к ее горлу, связал руки, положил на пол и похитил 9 000 гривен из кассы.

Также мужчина забрал мобильный телефон потерпевшей, с помощью которого перечислил 10 000 гривен с ее кредитной карты на другую, после чего прихватил эту карту и скрылся.

Правоохранители быстро установили личность нападающего и задержали его в Ровно.

Следственные действия продолжаются, правоохранители выясняют все детали преступления.

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