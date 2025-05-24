Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, облагаются ли НДС строительно-монтажные работы по программе доступного жилья

08:51, 24 мая 2025
Операции по выполнению строительно-монтажных работ для строительства доступного жилья, которое финансируется из госбюджета, не облагаются НДС.
Налоговая объяснила, облагаются ли НДС строительно-монтажные работы по программе доступного жилья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области объясняет, облагаются ли НДС строительно-монтажные работы по программе доступного жилья.

Отмечается, что п. 194.1 НКУ установлено, что сделки, указанные в ст. 185 НКУ, кроме операций, не являющихся объектом налогообложения, освобожденных от налогообложения, и операций, к которым применяется нулевая ставка и 7 и 14 процентов, облагаются налогом по ставке, указанной в пп. "а" п. 193.1 НКУ, которая является основной.

Налог на добавленную стоимость составляет 20 процентов, 7 и 14 процентов базы налогообложения налогом на добавленную стоимость и прилагается к цене товаров/услуг.

Согласно пп. "а" и "б" п. 185.1 НбудіКУ объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость являются операции налогоплательщиков по поставке товаров/услуг, место поставки которых согласно ст. 186 НКУ находится на таможенной территории Украины.

Согласно п. 197.15 НКУ освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и строящегося жилья за государственные средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая строительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Перед ВККС поставили задачу провести анализ мотивированности решений ВККС

ВККС должна уже в 2025 году провести анализ мотивированности своих решений.

Дорожная карта для переговоров с ЕС предусматривает невозможность переизбрания глав судов более двух раз подряд

Кабмин утвердил дорожную карту, которая предусматривает невозможность пребывания в должности главы суда более двух сроков или двух переизбраний подряд.

Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о создании Специализированного административного суда

Президент Зеленский внес в Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Высший антикоррупционный суд получит двух новых судей – это судьи местных судов

Высший совет правосудия внес Президенту представления о назначении Татьяны Литвинко и Елены Черновой на должности судей ВАКС.

Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді