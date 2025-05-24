Налоговая объяснила, облагаются ли НДС строительно-монтажные работы по программе доступного жилья

Операции по выполнению строительно-монтажных работ для строительства доступного жилья, которое финансируется из госбюджета, не облагаются НДС.

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Налоговая служба в Харьковской области объясняет, облагаются ли НДС строительно-монтажные работы по программе доступного жилья.

Отмечается, что п. 194.1 НКУ установлено, что сделки, указанные в ст. 185 НКУ, кроме операций, не являющихся объектом налогообложения, освобожденных от налогообложения, и операций, к которым применяется нулевая ставка и 7 и 14 процентов, облагаются налогом по ставке, указанной в пп. "а" п. 193.1 НКУ, которая является основной.

Налог на добавленную стоимость составляет 20 процентов, 7 и 14 процентов базы налогообложения налогом на добавленную стоимость и прилагается к цене товаров/услуг.

Согласно пп. "а" и "б" п. 185.1 НбудіКУ объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость являются операции налогоплательщиков по поставке товаров/услуг, место поставки которых согласно ст. 186 НКУ находится на таможенной территории Украины.

Согласно п. 197.15 НКУ освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и строящегося жилья за государственные средства.

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