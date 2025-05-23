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Еврокомиссия начала антимонопольную проверку в отношении Visa и Mastercard — Bloomberg

19:25, 23 мая 2025
Еврокомиссия начала проверку Visa и Mastercard из-за подозрения в нарушении антимонопольных правил.
Еврокомиссия начала антимонопольную проверку в отношении Visa и Mastercard — Bloomberg
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Европейская комиссия начала предварительное расследование в отношении американских платежных систем Visa и Mastercard на предмет нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия разослала финансовым учреждениям и розничным продавцам опрос о сборах, взимаемых компаниями за использование их платежных систем.

По данным издания, официальное расследование пока не начато. Если же ЕК откроет процесс, то в случае подтверждения злоупотребления доминирующим положением на рынке, Visa и Mastercard грозят штрафы в размере до 10% от годового дохода.

Проверка началась на фоне призывов главы Европейского центрального банка стать менее зависимым от иностранных, и, в частности, американских технологий, включая инфраструктуру цифровых платежей.

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Еврокомиссия

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