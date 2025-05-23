Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали

18:26, 23 мая 2025
Во время Пленума Верховного Суда Виктор Пророк отметил, что не весь его офис как судьи забронирован.
Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пленум Верховного Суда 23 мая обсудил вопросы изменений в структуру и штатное расписание аппарата ВС.

Во время обсуждения судья Верховного Суда Виктор Пророк выразил свое возмущение тем, что его консультанта мобилизовали.

«Позапрошлую неделю у меня мобилизовали консультанта. Судьи, которые рассматривают дела, знают, какую роль играет консультант и как сложно без него работать.

Как выяснилось, я не единственный, у кого не забронирован весь офис судьи. В связи с этим у меня вопрос – почему приоритет отдается бронированию работников аппарата, которые не входят в офис судей, а не офисам судей, которые выполняют основную работу по рассмотрению дел», – отметил Виктор Пророк.

На это первый заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы заметил, что получил служебную записку от Виктора Пророка, и этот вопрос будет изучаться. «Предлагаю вернуться к этому вопросу, когда у нас будет вся подробная информация по этому поводу», – отметил он.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году Высший совет правосудия не нашел признаков вмешательства в запросе НАБУ относительно количества отработанных судьей Верховного Суда Виктором Пророком дней и оснований его отсутствия на работе.

Тогда Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд с вопросом, сколько рабочих дней судья Виктор Пророк не находился на рабочем месте, и попросило предоставить приказ или распоряжение, на основании которого Виктор Пророк отсутствует на работе. Также НАБУ интересовалось, чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Кроме того, Пленум Верховного Суда 23 мая, как писала «Судебно-юридическая газета», обсудил законопроекты 13048 и 13048-1 о восстановлении системы военных судов в Украине.

Также Пленум Верховного Суда рекомендовал отклонить законопроект 13165 о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет ВККС при участии ГРД. В то же время законопроекты 13165-1 и 13165-2 – доработать с учетом замечаний, изложенных в заключении Пленума Верховного Суда.

Пленум ВС также утвердил заключение относительно законопроектов 13137 и 13137-1 об изменении дисциплинарных и других процедур в отношении судей, указав, что эти законопроекты содержат существенные недостатки и требуют доработки.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

судья Верховный Суд мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали

Во время Пленума Верховного Суда Виктор Пророк отметил, что не весь его офис как судьи забронирован.

Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Ассоциации судей и прокуроров Испании проведут забастовку из-за правовых реформ и дефицита кадров

Испанские ассоциации судей и прокуроров призывают к забастовке против последних правовых реформ, а также требуют укомплектования судебной власти и прокуратуры кадрами для обеспечения здоровой рабочей нагрузки.

Пленум Верховного Суда отказал в обращении в КСУ относительно нормы порядка перерасчета пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы

Оснований для обращения в Конституционный Суд по этому поводу Пленум Верховного Суда не нашел.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео