Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали

Во время Пленума Верховного Суда Виктор Пророк отметил, что не весь его офис как судьи забронирован.

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Пленум Верховного Суда 23 мая обсудил вопросы изменений в структуру и штатное расписание аппарата ВС.

Во время обсуждения судья Верховного Суда Виктор Пророк выразил свое возмущение тем, что его консультанта мобилизовали.

«Позапрошлую неделю у меня мобилизовали консультанта. Судьи, которые рассматривают дела, знают, какую роль играет консультант и как сложно без него работать.

Как выяснилось, я не единственный, у кого не забронирован весь офис судьи. В связи с этим у меня вопрос – почему приоритет отдается бронированию работников аппарата, которые не входят в офис судей, а не офисам судей, которые выполняют основную работу по рассмотрению дел», – отметил Виктор Пророк.

На это первый заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы заметил, что получил служебную записку от Виктора Пророка, и этот вопрос будет изучаться. «Предлагаю вернуться к этому вопросу, когда у нас будет вся подробная информация по этому поводу», – отметил он.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году Высший совет правосудия не нашел признаков вмешательства в запросе НАБУ относительно количества отработанных судьей Верховного Суда Виктором Пророком дней и оснований его отсутствия на работе.

Тогда Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд с вопросом, сколько рабочих дней судья Виктор Пророк не находился на рабочем месте, и попросило предоставить приказ или распоряжение, на основании которого Виктор Пророк отсутствует на работе. Также НАБУ интересовалось, чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Кроме того, Пленум Верховного Суда 23 мая, как писала «Судебно-юридическая газета», обсудил законопроекты 13048 и 13048-1 о восстановлении системы военных судов в Украине.

Также Пленум Верховного Суда рекомендовал отклонить законопроект 13165 о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет ВККС при участии ГРД. В то же время законопроекты 13165-1 и 13165-2 – доработать с учетом замечаний, изложенных в заключении Пленума Верховного Суда.

Пленум ВС также утвердил заключение относительно законопроектов 13137 и 13137-1 об изменении дисциплинарных и других процедур в отношении судей, указав, что эти законопроекты содержат существенные недостатки и требуют доработки.

Автор: Наталя Мамченко

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