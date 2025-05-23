Суддя Верховного Суду Віктор Пророк обурився тим, що мобілізували його консультанта

Під час Пленуму Верховного Суду Віктор Пророк зазначив, що не весь його офіс як судді заброньований.

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Пленум Верховного Суду 23 травня обговорив питання зміни до структури та штатного розпису апарату ВС.

Під час обговорення суддя Верховного Суду Віктор Пророк висловив своє обурення тим, що було мобілізовано його консультанта.

«У мене позаминулого тижня мобілізували консультанта. Судді, які розглядають справи, знають, яка роль консультанта, і як складно без нього в роботі.

Як з’ясувалося, я не єдиний такий, в якого не заброньований весь офіс судді. У зв’язку з цим у мене питання – чому віддається пріоритет бронюванню працівників апарату, які не входять до офісу суддів, а не офісам суддів, які виконують основну роботу з розгляду справ» – зазначив Віктор Пророк.

На це перший заступник керівника апарату Верховного Суду Расім Бабанли зауважив, що отримав службову записку від Віктора Пророка, і це питання буде вивчатися. «Пропоную повернутися до цього питання, коли ми будемо мати всю детальну інформацію з цього приводу», зауважив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2024 році Вища рада правосуддя не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі.

Тоді Національне антикорупційне бюро направило запит до Верховного Суду з питанням, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи. Також НАБУ цікавилося, чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Крім того, Пленум Верховного Суду 23 травня, як писала «Судово-юридична газета», обговорив законопроекти 13048 і 13048-1 про відновлення системи військових судів в Україні.

Також Пленум Верховного Суду рекомендував відхилити законопроект 13165 про перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС протягом 2 років ВККС за участі ГРД. Натомість законопроекти 13165-1 та 13165-2 – доопрацювати з урахуванням застережень, викладених у висновку Пленуму Верховного Суду.

Пленум ВС також затвердив висновок щодо законопроектів 13137 та 13137-1 про зміну дисциплінарних та інших процедур щодо суддів, вказавши, що ці законопроекти містять істотні недоліки та потребують доопрацювання.

Автор: Наталя Мамченко

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