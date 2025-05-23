Пленум Верховного Суду пропонує відхилити законопроект про перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС протягом 2 років за участі ГРД

Під час обговорення було констатовано, що законопроектом 13165 пропонується нова тотальна перевірка суддів Верховного Суду та ВАКС за весь період із незрозумілими строками та підставами.

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Пленум Верховного Суду 23 травня затвердив висновок щодо законопроектів, якими пропонується змінити процедуру подання та перевірки декларацій доброчесності суддів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 13165 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів. Пояснювальну записку до нього підписала міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Законопроект передбачає, що протягом 24 місяців Вища кваліфікаційна комісія суддів за участю Громадської ради доброчесності має перевірити декларації доброчесності та родинних зв’язків суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів (наразі такий спецсуд один – Вищий антикорупційний суд, але незабаром можуть додатися спеціалізовані адмінсуди СОАС та СААС).

Чому встановлено самий такий строк – 2 роки перевірки – автори не пояснюють.

З листом щодо надання Верховним Судом відповідного висновку стосовно цього та альтернативних законопроектів 13165-1 та 13165-2 звернувся голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Отже, Пленум Верховного Суду вирішив запропонувати парламенту відхилити законопроект 13165. Натомість законопроекти 13165-1 та 13165-2 – доопрацювати з урахуванням застережень, викладених у висновку Пленуму Верховного Суду.

За це рішення проголосувало 109 суддів ВС, проти – 8 суддів.

Під час обговорення законопроектів на Пленумі Верховного Суду голова Верховного Суду Станіслав Кравченко нагадав, що механізм перевірок суддів існує і працює.

Разом з тим, законопроектом 13165 пропонується ще одна тотальна перевірка суддів ВС та ВАКС за весь період із незрозумілими строками та підставами.

«Судова система України демонструє надзвичайну стійкість та відповідальність. Це оцінюється в усьому світі і це я бачу під час міжнародних зустрічей.

Але, на жаль, можу констатувати факт, що із дивовижною послідовністю, раз на рік чи трохи довше, ми повертаємося до намірів удосконалити процедури перевірки суддів. З одного боку, немає меж досконалості. З іншого боку, треба бути пильними до тих викликів, коли судову систему і суддів намагаються перетворити на таку, яка підлягає постійній перевірці без строків давності. Для чого це робиться? Можливо, прийде час і варто запитати про це у ініціаторів», зазначив Станіслав Кравченко.

Аналіз законопроекту показав, що відповідні законодавчі ініціативи не містять вимог, які випливають із процесу євроінтеграції.

І зараз перевірка декларацій суддів проводиться постійно. В той же час, законопроектом пропонується екстраординарне застосування такої перевірки до ВС та ВАКС.

Також Станіслав Кравченко звернув увагу на позиції Венеційської комісії та Генерального директорату Ради Європи з верховенства права та прав людини. Питання перевірок суддів були предметом висновків Венеційської комісії неодноразово. Зокрема, було констатовано, що такі перевірки можуть дестабілізувати судову владу.

Голова Верховного Суду зазначив, що, враховуючи те, що законопроект 13165 передбачає ad hoc перевірку суддів ВС та ВАКС та появу нового інструменту перевірки суддів, незалежно від того, чи існують підстави для таких перевірок, це суперечить стандартам Ради Європи стосовно суддівської незалежності та положенням статті 126 Конституції України.

Окремо Пленум також звернув увагу на те, що законопроектом чітко не визначено часові межі перевірки суддів і допускається можливість існування довготривалого тиску на відповідні суди.

Крім того, не конкретизовано, коли перевірка має розпочатися та який період роботи на посаді судді має бути нею охоплено. Венеційська комісія раніше звертала увагу на такі аспекти, як елемент довгострокового тиску на суддів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 22 травня Вища рада правосуддя звернулася до Венеційської комісії стосовно надання висновку на ці законопроекти.

Автор: Наталя Мамченко

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