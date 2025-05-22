ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Фото: repubblika.org

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Вища рада правосуддя 22 травня вирішила звернутися до Венеційської комісії, щоб там оцінили законопроекти стосовно змін у процедурі притягнення суддів до відповідальності і стосовно перевірок на доброчесність суддів, а саме 13137, 13137-1, а також законопроекти 13165, 13165-1 і 13165-2.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у разі ухвалення законопроекту 13137 злісним скаржникам на суддів доведеться платити за кожну скаргу до 30 тисяч грн.

Крім того, він пом’якшує підстави покарання для суддів – зокрема за здійснення суддею або його родичами витрат, що перевищують їх доходи, відповідальність буде наставати лише у випадку непідтвердження витрат на суму понад 300 тисяч грн.

При цьому питання до судді щодо непідтвердження ним законності джерела походження майна буде стосуватися лише майна, набутого після призначення на посаду судді.

Тобто, якщо суддя набув майно до призначення, то до нього запитань бути не має.

Також з переліку підстав дисциплінарної відповідальності суддів пропонується викреслити неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації, а також зазначення в е-декларації завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством.

Загалом депутати пропонують поділити усі дисциплінарні проступки судді на незначні, серйозні та істотні. Карати звільненням суддів будуть лише за істотні порушення.

Законопроект передбачає і своєрідне обмеження на подачу скарг на суддів – у разі зловживання правом на подання дисциплінарної скарги. Так, дисциплінарний інспектор ВРП, Дисциплінарна палата, а також ВРП за певних обставин зможуть визнати, що особа зловживає правом на подання дисциплінарної скарги. У такому разі на скаржника буде покладено обов’язок здійснювати плату за подання наступних дисциплінарних скарг у сумі до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, строком до 3 років. Тобто, за кожну скаргу на суддю потрібно буде платити по 30 тисяч грн (станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн).

Плата буде повертатися скаржнику якщо за результатами розгляду скарги суддю притягнуть до відповідальності.

Інший законопроект 13165, який просить оцінити ВРП, стосується процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів. Пояснювальну записку до нього підписала міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Законопроект передбачає, що протягом 24 місяців Вища кваліфікаційна комісія суддів за участю Громадської ради доброчесності має перевірити декларації доброчесності та родинних зв’язків суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів (наразі такий спецсуд один – Вищий антикорупційний суд, але незабаром можуть додатися спеціалізовані адмінсуди СОАС та СААС).

Чому встановлено самий такий строк – 2 роки, протягом яких у деклараціях все може змінитися – автори не пояснюють.

Автор: Наталя Мамченко

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