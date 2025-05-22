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Новий есмінець КНДР невдало спустили на воду на очах у Кім Чен Ина

14:26, 22 травня 2025
Новий 5000-тонний есмінець ВМС КНДР зазнав пошкоджень під час спуску на воду.
Новий есмінець КНДР невдало спустили на воду на очах у Кім Чен Ина
Фото: KCNA
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У КНДР відбулася церемонія спуску на воду нового військового есмінця, яка мала стати символом технічного прогресу країни. Проте все завершилось невдало -  нове судно зазнало аварії. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Церемонія спуску на воду відбувалася на суднобудівному заводі Чхонджин. Публіці презентували вже другий новозбудований есмінець класу 5000 тонн, попередній запустили у квітні.

Як пояснюють у ЦТАК, під час спуску на воду кормовий спускний механізм відійшов першим і застряг, поки підрамник не рухався паралельно. Отвори, зроблені на деяких ділянках днища військового корабля, порушили його рівновагу, а ніс не зміг зійти зі стапеля, що призвело до «серйозної аварії».

За цим усім спостерігав Кім Чен Ин. Він дав сувору оцінку, заявивши, що «це була серйозна аварія та злочин, спричинений чистою недбалістю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, який ніколи не повинен траплятися і не може бути толерованим».

ЦТАК не надало подробиць про причину проблеми, серйозність пошкоджень та чи хтось постраждав.

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КНДР

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