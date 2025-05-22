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Новый эсминец КНДР неудачно спустили на воду на глазах у Ким Чен Ына

14:26, 22 мая 2025
Новый 5000-тонный эсминец ВМС КНДР получил повреждения при спуске на воду.
Новый эсминец КНДР неудачно спустили на воду на глазах у Ким Чен Ына
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В КНДР состоялась церемония спуска на воду нового военного эсминца, которая должна была стать символом технического прогресса страны. Однако всё завершилось неудачей — новое судно попало в аварию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония проходила на судостроительном заводе в Чхонджине. Публике представили уже второй новопостроенный эсминец водоизмещением 5000 тонн — предыдущий был спущен на воду в апреле.

Как пояснили в ЦТАК, во время спуска механизм кормового сдвига сработал первым и застрял, пока подрамник не двигался параллельно. Отверстия, сделанные на некоторых участках днища военного корабля, нарушили его равновесие, а нос не смог сойти со стапеля, что привело к «серьёзной аварии».

За происходящим наблюдал Ким Чен Ын. Он дал жёсткую оценку случившемуся, заявив, что «это была серьёзная авария и преступление, вызванное чистой халатностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом, которое никогда не должно происходить и не может быть терпимо».

ЦТАК не предоставило подробностей о причине неисправности, степени повреждений или наличии пострадавших.

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КНДР

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