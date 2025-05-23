Украинцам напомнили, как подать заявление на назначение пенсии онлайн

08:13, 23 мая 2025
Для подачи заявления на назначение пенсии онлайн нужно выполнить несколько шагов.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как подать заявление на назначение пенсии онлайн.
Алгоритм действий:
- Авторизуйтесь в личном кабинете веб-портала с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)
- В левом боковом меню выберите «Заявление на назначение пенсии» в разделе «Относительно пенсионного обеспечения»
- Заполните заявление, в выпадающем списке «Вид пенсии» выберите необходимый вид пенсии (по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца)
- Загрузите заранее отсканированные документы и нажмите «Сформировать заявление»
- Проверьте внесенные в заявление данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ»
- Просмотреть статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения»
Учитывайте требования к сканированию документов:
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ
- формат файла: JPG, JPEG, PDF
- документы, содержащие более одной страницы, необходимо сканировать полностью и прикреплять как один файл
- скан-копии изготавливаются с оригиналов документов
- скан-копия должна быть цветной, четкой и читаемой
- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа
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