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Украинцам напомнили, как подать заявление на назначение пенсии онлайн

08:13, 23 мая 2025
Для подачи заявления на назначение пенсии онлайн нужно выполнить несколько шагов.
Украинцам напомнили, как подать заявление на назначение пенсии онлайн
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как подать заявление на назначение пенсии онлайн.

Алгоритм действий:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете веб-портала с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)
  2. В левом боковом меню выберите «Заявление на назначение пенсии» в разделе «Относительно пенсионного обеспечения»
  3. Заполните заявление, в выпадающем списке «Вид пенсии» выберите необходимый вид пенсии (по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца)
  4. Загрузите заранее отсканированные документы и нажмите «Сформировать заявление»
  5. Проверьте внесенные в заявление данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ»
  6. Просмотреть статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения»

Учитывайте требования к сканированию документов:

  • размер каждого файла не должен превышать 1 МБ
  • формат файла: JPG, JPEG, PDF
  • документы, содержащие более одной страницы, необходимо сканировать полностью и прикреплять как один файл
  • скан-копии изготавливаются с оригиналов документов
  • скан-копия должна быть цветной, четкой и читаемой
  • названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа

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