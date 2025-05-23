Украинцам напомнили, как подать заявление на назначение пенсии онлайн

Для подачи заявления на назначение пенсии онлайн нужно выполнить несколько шагов.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как подать заявление на назначение пенсии онлайн.

Алгоритм действий:

Авторизуйтесь в личном кабинете веб-портала с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) В левом боковом меню выберите «Заявление на назначение пенсии» в разделе «Относительно пенсионного обеспечения» Заполните заявление, в выпадающем списке «Вид пенсии» выберите необходимый вид пенсии (по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца) Загрузите заранее отсканированные документы и нажмите «Сформировать заявление» Проверьте внесенные в заявление данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ» Просмотреть статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения»

Учитывайте требования к сканированию документов:

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ

формат файла: JPG, JPEG, PDF

документы, содержащие более одной страницы, необходимо сканировать полностью и прикреплять как один файл

скан-копии изготавливаются с оригиналов документов

скан-копия должна быть цветной, четкой и читаемой

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа

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