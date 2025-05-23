Українцям нагадали, як подати заяву на призначення пенсії онлайн

08:13, 23 травня 2025
Для подачі заяву на призначення пенсії онлайн треба зробити декілька кроків.
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як подати заяву на призначення пенсії онлайн.
Алгоритм дій:
- Авторизуйтеся в особистому кабінеті вебпорталу за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)
- Оберіть у лівому боковому меню "Заява на призначення пенсії" в розділі "Щодо пенсійного забезпечення"
- Заповніть заяву, з випадаючого списка "Вид пенсії" оберіть необхідний вид пенсії (за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника)
- Завантажте заздалегідь відскановані документи та натисніть "Сформувати заяву"
- Перевірте внесені до заяви дані та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ"
- Переглянути статус опрацювання заяви можливо в особистому кабінеті у вкладці "Мої звернення"
Враховуйте вимоги до сканування документів:
- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб
- формат файлу: JРС, JРЕG, РDF
- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріпляти як один файл
- скан-копії виготовляються з оригіналів документів
- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна
- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.