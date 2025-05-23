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Українцям нагадали, як подати заяву на призначення пенсії онлайн

08:13, 23 травня 2025
Для подачі заяву на призначення пенсії онлайн треба зробити декілька кроків.
Українцям нагадали, як подати заяву на призначення пенсії онлайн
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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як подати заяву на призначення пенсії онлайн.

Алгоритм дій:

  1. Авторизуйтеся в особистому кабінеті вебпорталу за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) 
  2. Оберіть у лівому боковому меню "Заява на призначення пенсії" в розділі "Щодо пенсійного забезпечення"
  3. Заповніть заяву, з випадаючого списка "Вид пенсії" оберіть необхідний вид пенсії (за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника)
  4. Завантажте заздалегідь відскановані документи та натисніть "Сформувати заяву"
  5. Перевірте внесені до заяви дані та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ"
  6. Переглянути статус опрацювання заяви можливо в особистому кабінеті у вкладці "Мої звернення"

Враховуйте вимоги до сканування документів:

  • розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб
  • формат файлу: JРС, JРЕG, РDF
  • документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріпляти як один файл
  • скан-копії виготовляються з оригіналів документів
  • скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна
  • назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

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