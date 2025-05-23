Українцям нагадали, як подати заяву на призначення пенсії онлайн

Для подачі заяву на призначення пенсії онлайн треба зробити декілька кроків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як подати заяву на призначення пенсії онлайн.

Алгоритм дій:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті вебпорталу за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) Оберіть у лівому боковому меню "Заява на призначення пенсії" в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" Заповніть заяву, з випадаючого списка "Вид пенсії" оберіть необхідний вид пенсії (за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника) Завантажте заздалегідь відскановані документи та натисніть "Сформувати заяву" Перевірте внесені до заяви дані та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ" Переглянути статус опрацювання заяви можливо в особистому кабінеті у вкладці "Мої звернення"

Враховуйте вимоги до сканування документів:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб

формат файлу: JРС, JРЕG, РDF

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріпляти як один файл

скан-копії виготовляються з оригіналів документів

скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.