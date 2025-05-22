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ВРП змінила територіальну підсудність судових справ Краснопільського районного суду Сумської області

14:57, 22 травня 2025
З 2 червня справи з Краснопілля розглядатиме Зарічний суд Сум.
ВРП змінила територіальну підсудність судових справ Краснопільського районного суду Сумської області
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З 2 червня 2025 року територіальну підсудність справ Краснопільського районного суду Сумської області передано до Зарічного районного суду міста Суми. Таке рішення ухвалила Вища рада правосуддя.

Як уточнили у ВРП, наведене може бути забезпечене за умови відрядження суддів суду, територіальна підсудність судових справ якого змінюється, до суду, якому буде передано територіальну підсудність судових справ.

Таким чином ВРП доручила Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань стосовно відрядження суддів Краснопільського районного суду Сумської області для здійснення правосуддя.

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суд Суми ВРП

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