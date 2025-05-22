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ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Краснопольского районного суда Сумской области

14:57, 22 мая 2025
Со 2 июня дела из Краснополья будет рассматривать Заречный суд Сум.
ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Краснопольского районного суда Сумской области
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Со 2 июня 2025 года территориальную подсудность дел Краснопольского районного суда Сумской области передано в Заречный районный суд города Сумы. Такое решение принял Высший совет правосудия.

Как уточнили в ВСП, приведенное может быть обеспечено при условии командировки судей суда, территориальная подсудность судебных дел которого меняется, в суд, которому будет передана территориальная подсудность судебных дел.

Таким образом ВСП поручил Государственной судебной администрации Украины принять безотлагательные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по вопросам относительно командировки судей Краснопольского районного суда Сумской области для осуществления правосудия.

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суд Сумы ВСП

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