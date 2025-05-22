ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Краснопольского районного суда Сумской области

Со 2 июня дела из Краснополья будет рассматривать Заречный суд Сум.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Со 2 июня 2025 года территориальную подсудность дел Краснопольского районного суда Сумской области передано в Заречный районный суд города Сумы. Такое решение принял Высший совет правосудия.

Как уточнили в ВСП, приведенное может быть обеспечено при условии командировки судей суда, территориальная подсудность судебных дел которого меняется, в суд, которому будет передана территориальная подсудность судебных дел.

Таким образом ВСП поручил Государственной судебной администрации Украины принять безотлагательные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по вопросам относительно командировки судей Краснопольского районного суда Сумской области для осуществления правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.