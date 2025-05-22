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«Является ответом на слабую позицию» — министр культуры Точицкий объяснил увольнение гендиректора Лавры Остапенко

14:21, 22 мая 2025
Николай Точицкий заявил, что увольнение гендиректора Лавры является ответом на слабую позицию в исполнении закона о запрете связанных с РФ религиозных организаций.
«Является ответом на слабую позицию» — министр культуры Точицкий объяснил увольнение гендиректора Лавры Остапенко
Фото: zoda.gov.ua
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Генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко уволили из-за его слабой позиции в исполнении закона о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ. Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий на своей странице в Facebook.

«Процесс очищения украинских святынь является тем приоритетом, который требует эффективных решений. Тем более, что деятельность московских религиозных организаций запрещена законом. Увольнение гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» является ответом на слабую позицию в исполнении этого закона. То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно было стать точкой наибольших усилий руководителя заповедника. Однако, несмотря на поддержку со стороны министерства в передаче храмов ПЦУ, результат годичной работы руководителя не соответствует вызовам национальной безопасности, с которыми сталкивается украинское общество», — заявил Точицкий.

Он подчеркнул, что «московские попы осквернили Лавру, превратив ее в место торговли верой и потребительскими товарами».

Министр добавил, что, к сожалению, реальных изменений, которых ожидали для освобождения Лавры от «предприимчивого духа московской церкви», не произошло.

«Времени ждать, когда наконец прекратится незаконная торговля, незаконная аренда, бесконтрольное пребывание московских монахов и дальнейшее разрушение памятников, у страны нет», — сказал Точицкий.

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Киев Киево-Печерская лавра

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