Минобразования утвердило Типовую образовательную программу для учеников с временно оккупированных территорий

В МОН заявили, что программа направлена на обеспечение доступа к качественному украинскому образованию для учеников.

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Министерство образования и науки Украины сообщило, что утвердило Типовую образовательную программу для лиц, которые проживают или проживали на временно оккупированной территории Украины.

Программа направлена на то, чтобы обеспечить доступ к качественному украинскому образованию для учеников, которые:

проживают на ВОТ и хотят получать украинское образование;

проживали на ВОТ и не имели доступа к украинской системе образования.

По каким формам могут обучаться дети, которые проживают / находятся на ВОТ, по этой Типовой образовательной программе:

дистанционная форма;

педагогический патронаж;

семейная форма;

экстернат.

Обучение может быть организовано в асинхронном режиме с использованием видеозаписей уроков, в том числе на платформе «Всеукраинская школа онлайн», а также других образовательных платформах и ресурсах — в соответствии с образовательными потребностями учеников.

Ученики, которые проживали или находились на ВОТ и не имели возможности учиться в украинской системе образования, после переезда на подконтрольную Украине территорию могут продолжить обучение по этой Типовой образовательной программе.

Обучение по программе будет продолжаться до конца учебного года, в котором произошло перемещение. С начала следующего учебного года такие ученики будут обучаться по общим Типовым образовательным программам, утвержденным МОН Украины.

Обучение проводится на основании заявления родителей (законных представителей) или совершеннолетнего ученика.

Что предусматривает Типовая образовательная программа:

типовые учебные планы с предметами украиноведческого компонента;

гибкое распределение часов между предметами в соответствии с потребностями учеников;

возможность изучения языка и литературы коренного народа или национального меньшинства;

дополнительные часы на индивидуальные консультации, групповые занятия, в том числе подготовку к ГИА и НМТ;

возможность создания индивидуальной образовательной траектории для преодоления образовательных потерь и пробелов в обучении.

Подробное распределение учебной нагрузки по предметам, интегрированным курсам и годам обучения приведено в приложениях к Типовой программе.

Оценивание

Знания и умения учеников на ВОТ оцениваются в соответствии с государственными стандартами.

По заявлению совершеннолетнего ученика или родителей оценивание может проводиться дистанционно. Предусматривается возможность выполнения соответствующих заданий итогового оценивания в течение одного дня с учётом ограничений, обусловленных ситуацией с безопасностью.

Ученики, которые завершили обучение по программе для ВОТ и желают получить свидетельство об образовании, проходят годовое оценивание по предметам, определённым в Типовой образовательной программе.

Если ученик не имеет свидетельства за 9 класс и зачислен на экстернатную форму обучения в 11 класс, он может одновременно пройти оценивание за 9 и 11 классы.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяет Министерство образования и науки Украины. В то же время, в условиях военного положения в 2022–2025 годах ГИА была отменена.

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