МОН затвердило Типову освітню програму для учнів із тимчасово окупованих територій

У МОН заявили, що програма спрямована на те, щоб забезпечити доступ до якісної української освіти для учнів.

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Міністерство освіти і науки України повідомило, що затвердило Типову освітню програму для осіб, які проживають або проживали на тимчасово окупованій території України.

Програма спрямована на те, щоб забезпечити доступ до якісної української освіти для учнів, які:

проживають на ТОТ та хочуть здобувати українську освіту;

проживали на ТОТ і не мали доступу до української системи освіти.

За якими формами можуть навчатися діти, які проживають / перебувають на ТОТ за цією Типовою освітньою програмою:

дистанційна форма;

педагогічний патронаж;

сімейна форма;

екстернат.

Навчання може бути організовано в асинхронному режимі з використанням відеозаписів уроків, зокрема на платформі «Всеукраїнська школа онлайн», а також інших освітніх платформах і ресурсах — відповідно до освітніх потреб учнів.

Учні, які проживали або перебували на ТОТ і не мали змоги навчатися в українській системі освіти, після переїзду на територію, підконтрольну Україні, можуть продовжити навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Навчання за програмою триватиме до кінця навчального року, у якому відбулося переміщення. З початку наступного навчального року такі учні навчатимуться за загальними Типовими освітніми програмами, затвердженими МОН України.

Навчання відбувається на підставі заяви батьків (законних представників) або повнолітнього учня.

Що передбачає Типова освітня програма:

типові навчальні плани з предметами українознавчого компонента;

гнучкий розподіл годин між предметами відповідно до потреб учнів;

можливість вивчення мови і літератури корінного народу або національної меншини;

додаткові години на індивідуальні консультації, групові заняття, зокрема й підготовку до ДПА та НМТ;

можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії для подолання освітніх втрат і розривів у навчанні.

Детальний розподіл навчального навантаження за предметами, інтегрованими курсами та роками навчання наведено в додатках до Типової програми.

Оцінювання

Оцінюють знання і вміння учнів на ТОТ відповідно до державних стандартів.

За заявою повнолітнього учня або батьків оцінювання можна провести дистанційно. Передбачається можливість виконати відповідні завдання підсумкового оцінювання впродовж одного дня, зважаючи на обмеження, зумовлені безпековою ситуацією.

Учні, які завершили навчання за програмою для ТОТ і бажають отримати свідоцтво про освіту, проходять річне оцінювання з предметів, визначених у Типовій освітній програмі.

Якщо учень не має свідоцтва за 9 клас і зарахований на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, він може одночасно скласти оцінювання за 9 і 11 класи.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначає Міністерство освіти і науки України. Водночас в умовах воєнного стану протягом 2022–2025 років ДПА було скасовано.

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