У Києві обмежать рух на Берестейському проспекті

На ділянці Берестейського проспекту в напрямку виїзду з міста частково обмежать рух транспорту.

Ілюстративне фото: Борис Корпусенко

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У Києві на ділянці Берестейського проспекту в напрямку виїзду з міста, поблизу зупинки громадського транспорту «Парк Нивки», частково обмежать рух транспорту. Обмеження буде діяти у середу, 23 липня, з 8:00 до 16:00.

Про це повідомила КК «Київавтодор».

Такі заходи пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття, який виконуватимуть працівники КП ШЕУ Шевченківського району.

У «Київавтодорі» закликають учасників дорожнього руху враховувати зміни при плануванні маршруту.

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