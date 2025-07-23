В Киеве ограничат движение на Берестейском проспекте

На участке Берестейского проспекта в направлении выезда из город частично ограничат движение транспорта.

Иллюстративное фото: Борис Корпусенко

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В Киеве на участке Берестейского проспекта в направлении выезда из города, рядом с остановкой общественного транспорта «Парк Нивки», частично ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать в среду, 23 июля, с 8:00 до 16:00.

Об этом сообщила КК «Киевавтодор».

Меры связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия, который будут выполнять работники КП ШЕУ Шевченковского района.

В «Киевавтодоре» призывают участников дорожного движения учитывать изменения при планировании маршрута.

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