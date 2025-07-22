Онлайн-классы будут открываться от пяти детей — заявление МОН после отмены приказа о дистанционке

В МОН отметили, что онлайн-классы могут открывать при наличии не менее пяти учеников.

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Возможность дистанционного обучения для учеников, находящихся за границей, внутренне перемещенных лиц, а также детей с прифронтовых и временно оккупированных территорий остается неизменной. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире телемарафона, комментируя отмену приказа МОН №1112.

По ее словам, как и для очной или смешанной форм, дистанционный класс может быть открыт при наличии от пяти учеников.

Она указала, что каждая громада должна анализировать свою ситуацию и формировать сеть классов, исходя из особенностей территории. Но нижний порог для открытия дистанционного класса — пять детей, подчеркнула чиновница.

Ранее приказ №1112 устанавливал другие критерии: не менее 10 учеников для сельской местности и 15 — для городской. Эти требования объяснялись потребностями дистанционной формы обучения: не все ученики могут быть постоянно присутствующими в синхронном (онлайн) формате, поэтому для эффективной работы требуется большее количество участников в классе.

В то же время она объяснила, что решение об отмене приказа приняли из-за неоднородной ситуации с безопасностью в громадах — в некоторых регионах она ухудшилась в течение 2024–2025 учебного года.

Заместитель министра подчеркнула, что позиция МОН остается неизменной: там, где есть безопасные условия, обучение должно проходить очно, а где их нет — остается возможность дистанционного формата.

Напомним, что Министерство образования и науки отменило приказ №1112 и исключило часть норм из приказа №1115, которые ранее были внесены приказом №1276. Изменения касаются требований к дистанционному обучению, в частности — минимальной наполняемости классов и особенностей обучения детей, являющихся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Такое решение принято в ответ на обращения народных депутатов и прифронтовых громад.

В МОН отметили, что при этом сохраняется ряд положений из указанных приказов, которые важны для громад и безопасности детей. Они будут официально закреплены в отдельном нормативном документе после консультаций с профильным комитетом Верховной Рады и депутатами, а также утверждены согласно установленным процедурам.

Что изменяется:

Теперь требования к количеству учеников в дистанционных классах приравниваются к очной и смешанной формам обучения. Согласно Закону «О полном общем среднем образовании», класс можно открыть при наличии минимум пяти учеников.

Школы могут открывать дистанционные классы, даже если у них нет полной линейки параллелей.

Дети из числа ВПЛ могут продолжать дистанционное обучение в своих школах, независимо от того, где они сейчас находятся.

При этом в МОН подчеркнули: принятое решение не повлияет на работу уже созданных дистанционных школ — их деятельность не будет приостановлена.

Что остается в силе:

Очная и смешанная формы обучения возможны только при наличии укрытия в учебном заведении либо на расстоянии не более 500 метров от него.

Образовательные учреждения, работающие с детьми на временно оккупированных территориях (ВОТ), сохранят возможность функционировать, даже если не могут открыть ни одного класса. Учителя таких школ работают по системе педагогического патронажа. Каждый ученик получает индивидуальный подход с учетом безопасности, а учитель — оплату за обучение конкретного ребенка.

Украинские дети за границей могут обучаться как по полной дистанционной программе, так и по сокращенной — с изучением украиноведческих компонентов.

Для детей на ВОТ остается выбор: дистанционный класс или педагогический патронаж — в зависимости от уровня безопасности.

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