Онлайн-класи відкриватимуть від п’яти дітей — заява МОН після скасування наказу про дистанційку

У МОН вказали, що онлайн-класи можуть відкривати за наявності щонайменше п’яти учнів.

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Можливість дистанційного навчання для учнів, які перебувають за кордоном, внутрішньо переміщених осіб, а також дітей із прифронтових територій і тимчасово окупованих територій залишається незмінною. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону, коментуючи скасування наказу МОН №1112.

За її словами, як і для очних чи змішаних форм, дистанційний клас може бути відкритий за наявності від п’яти учнів.

Вона вказала, що кожна громада повинна аналізувати свою ситуацію й формувати мережу класів, виходячи з особливостей території. Але нижня межа для відкриття дистанційного класу — п’ять дітей, зазначила посадовиця.

Раніше наказ №1112 встановлював інші критерії: не менше 10 учнів для сільської місцевості і 15 — для міської. Ці вимоги пояснювалися потребами дистанційної форми навчання: не всі учні можуть бути постійно присутніми в синхронному (онлайн) форматі, тому для ефективної роботи потрібна більша кількість учасників у класі.

Водночас вона пояснила, що рішення про скасування наказу ухвалили через неоднорідну безпекову ситуацію в громадах — у деяких регіонах вона погіршилася упродовж 2024–2025 навчального року.

Заступниця міністра наголосила, що позиція МОН залишається незмінною: там, де є безпечні умови, навчання має відбуватись очно, а де їх немає — залишається можливість дистанційного формату.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки скасувало наказ №1112 та вилучило частину норм з наказу №1115, які були раніше внесені наказом №1276. Зміни стосуються вимог до дистанційного навчання, зокрема — мінімальної наповнюваності класів та особливостей навчання дітей, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Таке рішення ухвалено у відповідь на запити народних депутатів і прифронтових громад.

У МОН зазначили, що водночас зберігають низку положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей. Їх буде офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами.

Що змінюється:

Відтепер вимоги до кількості учнів у дистанційних класах прирівнюються до очної та змішаної форм навчання. Згідно із Законом «Про повну загальну середню освіту», клас можна відкрити, якщо в ньому є щонайменше п’ять учнів.

Школи можуть відкривати дистанційні класи, навіть якщо не мають повної лінійки паралелей.

Діти з числа ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах, незалежно від того, де вони нині проживають.

При цьому у МОН підкреслили: рішення не впливають на роботу вже створених дистанційних шкіл, їх діяльність не буде призупинено.

Що залишається чинним:

Очне та змішане навчання можливе лише за наявності укриття в закладі освіти або на відстані до 500 метрів від нього.

Освітні заклади, що працюють із дітьми на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), збережуть можливість функціонувати, навіть якщо не можуть відкрити жодного класу. Вчителі працюють з учнями за системою педагогічного патронажу. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. А вчитель — оплату за навчання конкретної дитини.

Українські діти за кордоном можуть навчатися як за повною дистанційною програмою, так і за скороченою — українознавчими компонентами.

Для дітей на ТОТ залишається вибір: дистанційний клас або педагогічний патронаж — залежно від рівня безпеки.

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