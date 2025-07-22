Онлайн-класи відкриватимуть від п’яти дітей — заява МОН після скасування наказу про дистанційку

Можливість дистанційного навчання для учнів, які перебувають за кордоном, внутрішньо переміщених осіб, а також дітей із прифронтових територій і тимчасово окупованих територій залишається незмінною. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону, коментуючи скасування наказу МОН №1112.
За її словами, як і для очних чи змішаних форм, дистанційний клас може бути відкритий за наявності від п’яти учнів.
Вона вказала, що кожна громада повинна аналізувати свою ситуацію й формувати мережу класів, виходячи з особливостей території. Але нижня межа для відкриття дистанційного класу — п’ять дітей, зазначила посадовиця.
Раніше наказ №1112 встановлював інші критерії: не менше 10 учнів для сільської місцевості і 15 — для міської. Ці вимоги пояснювалися потребами дистанційної форми навчання: не всі учні можуть бути постійно присутніми в синхронному (онлайн) форматі, тому для ефективної роботи потрібна більша кількість учасників у класі.
Водночас вона пояснила, що рішення про скасування наказу ухвалили через неоднорідну безпекову ситуацію в громадах — у деяких регіонах вона погіршилася упродовж 2024–2025 навчального року.
Заступниця міністра наголосила, що позиція МОН залишається незмінною: там, де є безпечні умови, навчання має відбуватись очно, а де їх немає — залишається можливість дистанційного формату.
Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки скасувало наказ №1112 та вилучило частину норм з наказу №1115, які були раніше внесені наказом №1276. Зміни стосуються вимог до дистанційного навчання, зокрема — мінімальної наповнюваності класів та особливостей навчання дітей, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Таке рішення ухвалено у відповідь на запити народних депутатів і прифронтових громад.
У МОН зазначили, що водночас зберігають низку положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей. Їх буде офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами.
Що змінюється:
При цьому у МОН підкреслили: рішення не впливають на роботу вже створених дистанційних шкіл, їх діяльність не буде призупинено.
Що залишається чинним:
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