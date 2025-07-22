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Онлайн-класи відкриватимуть від п’яти дітей — заява МОН після скасування наказу про дистанційку

18:39, 22 липня 2025
У МОН вказали, що онлайн-класи можуть відкривати за наявності щонайменше п’яти учнів.
Онлайн-класи відкриватимуть від п’яти дітей — заява МОН після скасування наказу про дистанційку
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Можливість дистанційного навчання для учнів, які перебувають за кордоном, внутрішньо переміщених осіб, а також дітей із прифронтових територій і тимчасово окупованих територій залишається незмінною. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону, коментуючи скасування наказу МОН №1112.

За її словами, як і для очних чи змішаних форм, дистанційний клас може бути відкритий за наявності від п’яти учнів.

Вона вказала, що кожна громада повинна аналізувати свою ситуацію й формувати мережу класів, виходячи з особливостей території. Але нижня межа для відкриття дистанційного класу — п’ять дітей, зазначила посадовиця.

Раніше наказ №1112 встановлював інші критерії: не менше 10 учнів для сільської місцевості і 15 — для міської. Ці вимоги пояснювалися потребами дистанційної форми навчання: не всі учні можуть бути постійно присутніми в синхронному (онлайн) форматі, тому для ефективної роботи потрібна більша кількість учасників у класі.

Водночас вона пояснила, що рішення про скасування наказу ухвалили через неоднорідну безпекову ситуацію в громадах — у деяких регіонах вона погіршилася упродовж 2024–2025 навчального року.

Заступниця міністра наголосила, що позиція МОН залишається незмінною: там, де є безпечні умови, навчання має відбуватись очно, а де їх немає — залишається можливість дистанційного формату.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки скасувало наказ №1112 та вилучило частину норм з наказу №1115, які були раніше внесені наказом №1276. Зміни стосуються вимог до дистанційного навчання, зокрема — мінімальної наповнюваності класів та особливостей навчання дітей, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Таке рішення ухвалено у відповідь на запити народних депутатів і прифронтових громад.

У МОН зазначили, що водночас зберігають низку положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей. Їх буде офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами.

Що змінюється:

  • Відтепер вимоги до кількості учнів у дистанційних класах прирівнюються до очної та змішаної форм навчання. Згідно із Законом «Про повну загальну середню освіту», клас можна відкрити, якщо в ньому є щонайменше п’ять учнів.
  • Школи можуть відкривати дистанційні класи, навіть якщо не мають повної лінійки паралелей.
  • Діти з числа ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах, незалежно від того, де вони нині проживають.

При цьому у МОН підкреслили: рішення не впливають на роботу вже створених дистанційних шкіл, їх діяльність не буде призупинено.

Що залишається чинним:

  • Очне та змішане навчання можливе лише за наявності укриття в закладі освіти або на відстані до 500 метрів від нього.
  • Освітні заклади, що працюють із дітьми на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), збережуть можливість функціонувати, навіть якщо не можуть відкрити жодного класу. Вчителі працюють з учнями за системою педагогічного патронажу. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. А вчитель — оплату за навчання конкретної дитини.
  • Українські діти за кордоном можуть навчатися як за повною дистанційною програмою, так і за скороченою — українознавчими компонентами.
  • Для дітей на ТОТ залишається вибір: дистанційний клас або педагогічний патронаж — залежно від рівня безпеки.

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