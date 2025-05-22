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«Є відповіддю на слабку позицію» — міністр культури Точицький пояснив звільнення гендиректора Лаври Остапенка

14:21, 22 травня 2025
Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону пов'язаних з РФ релігійних організацій.
«Є відповіддю на слабку позицію» — міністр культури Точицький пояснив звільнення гендиректора Лаври Остапенка
Фото: zoda.gov.ua
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Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка звільнили через його слабку позицію у виконанні закону про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький на своїй сторінці у Facebook.

«Процес очищення українських святинь є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень. Тим більше, що діяльність московських релігійних організацій заборонена законом. Звільнення гендиректора Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» є відповіддю на слабку позицію у виконанні цього закону. Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало бути точкою найбільших зусиль керівника заповідника. Проте, маючи сприяння з боку міністерства для передачі храмів ПЦУ, результат року роботи керівника не є адекватним викликам національної безпеки, з якими стикається українське суспільство», - заявив Точицький.

Він підкреслив, що «московські попи осквернили Лавру, зробивши її місцем торгівлі вірою та споживчими товарами».

Міністр додав, що на жаль, реальних змін, які очікувалися для звільнення Лаври від «підприємливого духу московської церкви», не відбулося.

«Часу чекати, коли нарешті зупиниться незаконна торгівля, незаконна оренда, безконтрольне перебування московських ченців та подальше руйнування пам’яток, у країни немає», - сказав Точицький.

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Київ Києво-Печерська лавра

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