Зеленський провів нараду щодо підготовки обміну полоненими 1000 українців

Кремль підтвердив інтерес до обміну «1000 на 1000», але переговори тривають.

Фото: Тelegram - Zelenskiy / Official

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань підготовки обміну полоненими з Росією. За його словами, домовленість про звільнення тисячі українців із російського полону стала чи не єдиним реальним результатом недавньої зустрічі у Туреччині.

«Працюємо, щоб цей результат був забезпечений», — наголосив Зеленський.

Він додав, що процес організовує міністр оборони України Рустем Умєров, а до роботи залучені Головне управління розвідки, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини та команда Офісу президента. Ведеться детальна перевірка кожної особи зі списків, наданих російською стороною.

«Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає», — підкреслив глава держави.

Водночас у Кремлі повідомили про зацікавленість усіх сторін у проведенні обміну за формулою «1000 на 1000» із конкретним погодженням прізвищ. Проте, за словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, наразі не досягнуто домовленостей щодо наступних переговорів між Києвом і Москвою, зокрема щодо можливої зустрічі у Ватикані.

«Це питання досить трудомістке, ведеться робота з обміну конкретними іменами. Оскільки йдеться про тисячу на тисячу, це вимагає якогось часу», - сказав Пєсков.

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