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Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными 1000 украинцев

14:19, 22 мая 2025
Кремль подтвердил интерес к обмену «1000 на 1000», но переговоры продолжаются.
Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными 1000 украинцев
Фото: Тelegram - Zelenskiy / Official
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам подготовки обмена пленными с Россией. По его словам, договоренность об освобождении тысячи украинцев из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом недавней встречи в Турции.

«Работаем, чтобы этот результат был обеспечен», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что процесс организует министр обороны Украины Рустем Умеров, а к работе привлечены Главное управление разведки, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команда Офиса президента. Ведется детальная проверка каждого человека из списков, предоставленных российской стороной.

«Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает», - подчеркнул глава государства.

В то же время в Кремле сообщили о заинтересованности всех сторон в проведении обмена по формуле «1000 на 1000» с конкретным согласованием фамилий. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не достигнута договоренность о следующих переговорах между Киевом и Москвой, в частности о возможной встрече в Ватикане.

«Этот вопрос достаточно трудоемкий, ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, это требует какого-то времени», - сказал Песков.

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