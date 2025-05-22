Судья-спикер БП ВС Ольга Ступак рассказала о судебной практике по расторжению брака с иностранным элементом

Ольга Ступак объяснила, суд какой страны может расторгнуть брак между гражданами Украины и другого государства и как расторгнуть брак, зарегистрированный на ВОТ.

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Суд какой страны может расторгнуть брак между гражданами Украины и другого государства? Законодательство какого государства применяется в таких спорах? Как расторгнуть брак, зарегистрированный на ВОТ? Ответами на эти и другие вопросы поделилась судья-спикер Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак во время онлайн-мероприятия «Расторжение брака: межюрисдикционные споры».

При обсуждении вопроса подсудности споров о расторжении брака, зарегистрированного на территории, временно оккупированной РФ, Ольга Ступак обратила внимание, что необходимо различать брак, зарегистрированный уже оккупационной «властью», и брак, зарегистрированный легитимной украинской властью на определённой территории до её оккупации.

Для Украины не существует «брака», зарегистрированного «властью» оккупантов, поэтому для его расторжения сначала необходимо пройти процедуру установления факта регистрации брака на ВОТ в порядке отдельного производства.

Также обсуждался вопрос о необходимости / целесообразности указывать в исковом заявлении о расторжении брака предыдущие попытки супругов расторгнуть брак во внесудебном порядке. Докладчица отметила, что закон не предусматривает обязательного предварительного внесудебного урегулирования споров. А если суд требует этого — это чрезмерный формализм.

Поэтому, если суд оставил иск без движения по указанным основаниям, целесообразно предоставить соответствующие пояснения. А если суд уже возвратил заявление из-за неустранения недостатков, такое решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Выступая с докладом «Расторжение брака с иностранным элементом», Ольга Ступак разделила проблематику на две части: подсудность соответствующих споров; определение права какой страны применяется при их рассмотрении.

В первой части судья осветила вопрос принадлежности споров о расторжении брака с иностранным элементом (когда один из супругов — иностранец, либо брак зарегистрирован за границей, либо стороны являются гражданами Украины, но проживают за границей) к юрисдикции национального суда.

Докладчица отметила, что национальному суду подлежат все споры о расторжении брака, если супруги не договорились об ином. Может возникать лишь вопрос территориальной подсудности такого спора в Украине. При расторжении брака между гражданином Украины и иностранцем или лицом без гражданства, один из которых проживает в Украине, вопрос подсудности определяется по общим правилам, установленным статьями 27, 28 ГПК Украины.

Согласно ст. 27 иски к физическому лицу подаются в суд по зарегистрированному в установленном законом порядке месту его жительства или пребывания, если иное не предусмотрено законом. А согласно ст. 28 ГПК Украины иски о расторжении брака могут подаваться также по месту жительства или пребывания истца, если на его содержании находятся малолетние или несовершеннолетние дети либо если он не может по состоянию здоровья или другим уважительным причинам поехать к месту жительства ответчика. По соглашению супругов дело может рассматриваться по месту жительства или пребывания любого из них.

Кроме того, ст. 29 ГПК Украины предусматривает, что подсудность дел с участием граждан Украины, если обе стороны проживают за её пределами, а также дел о расторжении брака между гражданином Украины и иностранцем или лицом без гражданства, проживающими за пределами Украины, определяется судьей ВС, назначенным в порядке, предусмотренном ст. 33 этого Кодекса, единолично.

Что касается того, право какой страны применять в спорах с иностранным элементом о расторжении брака, Ольга Ступак указала, что национальные суды применяют только процессуальное право Украины. Однако они могут применять материальное право иностранного государства. При определении, материальное право какого государства подлежит применению национальным судом при решении спора о расторжении брака с иностранным элементом, суды должны руководствоваться статьями 60, 63 Закона Украины от 23 июня 2005 года № 2709-IV «О международном частном праве».

Согласно ст. 60 этого Закона правовые последствия брака определяются совместным личным законом супругов, а при его отсутствии — правом государства, в котором супруги имели последнее совместное место жительства, при условии, что хотя бы один из супругов всё ещё проживает в этом государстве, а при отсутствии такого — правом, с которым оба супруга имеют наиболее тесную связь иным образом. Супруги, не имеющие общего личного закона, могут выбрать право, которое будет применяться к правовым последствиям брака, если у супругов нет общего места жительства или если личный закон ни одного из них не совпадает с правом государства их общего места жительства.

Ольга Ступак отметила, что анализ положений ст. 60 Закона № 2709-IV позволяет сделать вывод, что законодатель Украины определил четыре коллизионные привязки в определении закона, которым должны руководствоваться супруги при решении вопроса о прекращении брака:

общий личный закон супругов (lex patrie);

закон общего места жительства супругов, при условии, что один из супругов продолжает проживать в этом государстве (lex domicilii);

право государства, с которым оба супруга имеют наиболее тесную связь (proper law);

закон, выбранный супругами (lex voluntatis).

Судья привела практику ВС по решению споров соответствующей категории. Обратила внимание на постановление КГС ВС от 24 июля 2020 года по делу № 357/12676/18. Гражданин США подал иск о расторжении брака с гражданкой Украины в суд Украины. Ответчица хотела, чтобы дело рассматривалось в США, где супруги также проживали некоторое время. КГС ВС пришёл к выводу, что поскольку ответчица на момент подачи иска проживала на территории Украины, а истец, обращаясь в суд Украины, признал его юрисдикцию, суд первой инстанции обоснованно открыл производство по месту жительства ответчицы и рассмотрел дело по существу, что соответствует требованиям п. 2 ч. 1 ст. 76 Закона Украины «О международном частном праве».

Ольга Ступак также обратила внимание на вывод в этом деле о том, что, исследуя вопрос применения коллизионной привязки lex domicilii, ВС учёл, что на момент подачи иска фактические брачные отношения были прекращены, последним местом совместного проживания супругов были США, где продолжает проживать истец. При таких обстоятельствах происходит отсылка украинского национального законодательства к применению права США при решении спора о расторжении брака.

В то же время правовые нормы США при решении вопроса о расторжении брака закрепляют коллизионную привязку к закону суда (lex fori), что предусматривает применение законодательства того государства, суд которого рассматривает дело о расторжении брака, при условии постоянного проживания хотя бы одного из супругов на территории этого государства.

В постановлении КГС ВС от 16 сентября 2020 года по делу № 642/3886/18 сделаны выводы о том, что суд обязан был выяснить содержание иностранного права. Так, апелляционный суд не дал надлежащей оценки виду на постоянное жительство, который удостоверяет личность иностранца и подтверждает лишь право на постоянное проживание в Украине, но не подтверждает сам факт такого проживания, и не оценил этот документ в совокупности с другими доказательствами. Поскольку суд обязан применять нормы иностранного права, установление им иностранного права осуществляется ex officio (в связи с занимаемой должностью).

Также в указанном постановлении указано, что действенными для правильного установления содержания иностранного права являются механизмы обмена правовой информацией, предусмотренные двусторонними и многосторонними договорами о правовой помощи.

Ольга Ступак отметила, что иногда, когда судьям ВС нужно истолковать неоднозначные нормы иностранного права, они обращаются к Гаагской конференции по международному частному праву, членами которой являются, в том числе, двое судей ВС в КГС.

В постановлении от 25 сентября 2024 года по делу № 202/14267/23 КГС ВС указал, что поданный в национальный суд иск о расторжении брака не может быть рассмотрен этим судом, поскольку тот же спор между теми же сторонами уже рассматривается в суде Литвы.

В постановлении КГС ВС от 30 января 2023 года по делу № 761/6102/22 указано, что вывод суда первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, о оставлении иска без рассмотрения является законным и обоснованным, поскольку тождественный спор рассматривает суд Польши.

Ольга Ступак обратила внимание, что по украинскому законодательству рассмотрение дела начинается с открытия производства. В то время как в большинстве европейских стран началом рассмотрения считается уже подача ходатайства (заявления).

С учётом этого в постановлении от 6 октября 2020 года по делу № 523/4522/18 КГС ВС отклонил ссылку заявителя на то, что ответчица подала в суд Франции лишь ходатайство, а не исковое заявление о расторжении брака, что не может быть основанием для оставления иска в этом деле без рассмотрения.

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