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ВСП обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить законопроект о платных жалобах на судей

14:31, 22 мая 2025
Высший совет правосудия просит Венецианскую комиссию дать заключение по законопроектам о введении платы за жалобы на судей для злостных жалобщиков, смягчении наказания для судей за превышение расходов над доходами, а также о проверке деклараций добропорядочности судей Верховного Суда.
ВСП обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить законопроект о платных жалобах на судей
Фото: repubblika.org
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Высший совет правосудия 22 мая решил обратиться к Венецианской комиссии для оценки законопроектов, касающихся изменений в процедуре привлечения судей к ответственности и проверки их добропорядочности, а именно законопроектов 13137, 13137-1, а также 13165, 13165-1 и 13165-2.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае принятия законопроекта 13137 недобросовестным жалобщикам на судей придется платить за каждую жалобу до 30 тысяч грн.

Кроме того, законопроект смягчает основания для наказания судей – в частности, за осуществление судьей или его родственниками расходов, превышающих их доходы, ответственность будет наступать только в случае неподтверждения расходов на сумму свыше 300 тысяч грн.

При этом вопросы к судье относительно неподтверждения законности источника происхождения имущества будут касаться только имущества, приобретенного после назначения на должность судьи. То есть, если судья приобрел имущество до назначения, к нему не должно быть претензий.

Также из перечня оснований для дисциплинарной ответственности судей предлагается исключить неподачу или несвоевременную подачу электронной декларации для обнародования, а также указание в э-декларации заведомо ложных сведений или умышленное неуказание сведений, предусмотренных законодательством.

В целом депутаты предлагают разделить все дисциплинарные проступки судей на незначительные, серьезные и существенные. Увольнять судей будут только за существенные нарушения.

Законопроект также предусматривает ограничение на подачу жалоб на судей в случае злоупотребления правом на подачу дисциплинарной жалобы. Так, дисциплинарный инспектор ВСП, Дисциплинарная палата или ВСП при определенных обстоятельствах смогут признать, что лицо злоупотребляет правом на подачу жалобы. В таком случае на жалобщика будет возложена обязанность платить за подачу последующих дисциплинарных жалоб в размере до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц сроком до 3 лет. То есть, за каждую жалобу на судью придется платить 30 тысяч грн (по состоянию на 2025 год прожиточный минимум составляет 3028 грн). Плата будет возвращаться жалобщику, если по результатам рассмотрения жалобы судья будет привлечен к ответственности.

Другой законопроект 13165, который ВСП просит оценить, касается процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей. Пояснительную записку к нему подписала министр юстиции Ольга Стефанишина.

Законопроект предусматривает, что в течение 24 месяцев Высшая квалификационная комиссия судей при участии Общественного совета добропорядочности должна проверить декларации добропорядочности и родственных связей судей Верховного Суда и высших специализированных судов (на данный момент такой суд один – Высший антикоррупционный суд, но в ближайшее время могут добавиться специализированные административные суды СОАС и СААС).

Почему установлен именно такой срок – 2 года, в течение которого в декларациях все может измениться, – авторы не объясняют.

Автор: Наталя Мамченко

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ВСП обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить законопроект о платных жалобах на судей

Высший совет правосудия просит Венецианскую комиссию дать заключение по законопроектам о введении платы за жалобы на судей для злостных жалобщиков, смягчении наказания для судей за превышение расходов над доходами, а также о проверке деклараций добропорядочности судей Верховного Суда.

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