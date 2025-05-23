Пленум Верховного Суда предлагает отклонить законопроект о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет при участии ГРД

Во время обсуждения было констатировано, что законопроектом 13165 предлагается новая тотальная проверка судей Верховного Суда и ВАКС за весь период с неясными сроками и основаниями.

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Пленум Верховного Суда 23 мая утвердил заключение относительно законопроектов, которыми предлагается изменить процедуру подачи и проверки деклараций добропорядочности судей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 13165 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно совершенствования процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей. Пояснительную записку к нему подписала министр юстиции Ольга Стефанишина.

Законопроект предусматривает, что в течение 24 месяцев Высшая квалификационная комиссия судей при участии Общественного совета добропорядочности должна проверить декларации добропорядочности и семейных связей судей Верховного Суда и высших специализированных судов (на данный момент такой спецсуд один – Высший антикоррупционный суд, но вскоре могут добавиться специализированные административные суды СОАС и СААС).

Почему установлен именно такой срок – 2 года проверки – авторы не объясняют.

С письмом о предоставлении Верховным Судом соответствующего заключения относительно этого и альтернативных законопроектов 13165-1 и 13165-2 обратился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Итак, Пленум Верховного Суда решил предложить парламенту отклонить законопроект 13165. В то же время законопроекты 13165-1 и 13165-2 – доработать с учетом замечаний, изложенных в заключении Пленума Верховного Суда.

За это решение проголосовало 109 судей ВС, против – 8 судей.

Во время обсуждения законопроектов на Пленуме Верховного Суда председатель Верховного Суда Станислав Кравченко напомнил, что механизм проверок судей существует и работает.

Вместе с тем, законопроектом 13165 предлагается еще одна тотальная проверка судей ВС и ВАКС за весь период с неясными сроками и основаниями.

«Судебная система Украины демонстрирует чрезвычайную устойчивость и ответственность. Это оценивается во всем мире, и это я вижу во время международных встреч.

Но, к сожалению, могу констатировать факт, что с удивительной последовательностью, раз в год или чуть дольше, мы возвращаемся к намерениям усовершенствовать процедуры проверки судей. С одной стороны, нет предела совершенству. С другой стороны, надо быть бдительными к тем вызовам, когда судебную систему и судей пытаются превратить в такую, которая подлежит постоянной проверке без сроков давности. Для чего это делается? Возможно, придет время, и стоит спросить об этом у инициаторов», – отметил Станислав Кравченко.

Анализ законопроекта показал, что соответствующие законодательные инициативы не содержат требований, вытекающих из процесса евроинтеграции.

На данный момент проверка деклараций судей проводится постоянно. В то же время законопроектом предлагается экстраординарное применение такой проверки к ВС и ВАКС.

Также Станислав Кравченко обратил внимание на позиции Венецианской комиссии и Генерального директората Совета Европы по верховенству права и правам человека. Вопрос проверок судей неоднократно был предметом заключений Венецианской комиссии. В частности, было констатировано, что такие проверки могут дестабилизировать судебную власть.

Председатель Верховного Суда отметил, что, учитывая, что законопроект 13165 предусматривает ad hoc проверку судей ВС и ВАКС и появление нового инструмента проверки судей, независимо от того, есть ли основания для таких проверок, это противоречит стандартам Совета Европы относительно судейской независимости и положениям статьи 126 Конституции Украины.

Отдельно Пленум также обратил внимание на то, что законопроектом четко не определены временные рамки проверки судей и допускается возможность существования длительного давления на соответствующие суды.

Кроме того, не конкретизировано, когда проверка должна начаться и какой период работы на должности судьи должен быть ею охвачен. Венецианская комиссия ранее обращала внимание на такие аспекты, как элемент долгосрочного давления на судей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 22 мая Высший совет правосудия обратился к Венецианской комиссии относительно предоставления заключения по этим законопроектам.

Автор: Наталя Мамченко

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