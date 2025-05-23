В Эстонии большинство решений по алиментам будет принимать ИИ

В Эстонии подчеркнули, что ИИ можно использовать в интересах ребенка.

Фото: coe.int

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Эстонии искусственный интеллект будет принимать первоначальное решение по спорам о выплате алиментов, которое затем будет утверждаться судьей.

Министр юстиции и цифровизации Эстонии Лийса Пакоста сообщила, что такой пункт есть в коалиционном соглашении между Партией реформ и Eesti 200, пишет Err.ee.

«Наша цель — защитить ребенка и лучше обеспечить соблюдение его интересов. В настоящее время мы наблюдаем чрезмерное количество судебных споров относительно суммы алиментов. Образно говоря, тратятся тысячи евро на споры из-за разницы в 40 евро в месяц.

Наше предложение — активнее использовать искусственный интеллект для расчета суммы выплат. Идея заключается в том, чтобы предложить родителям основанное на данных и справедливое решение», - сказала она.

Чиновница подчеркнула, что обращение в суд часто приводит к тому, что родители начинают обвинять друг друга. Судебные протоколы оказываются переполнены обвинениями о том, какой один или другой родитель якобы плохой.

«Но ребенок в конечном итоге прочитает эти документы, когда вырастет — и это не помогает достичь настоящей цели. Оба родителя должны сотрудничать и делать все возможное для благополучия ребенка.

Здесь мы можем использовать искусственный интеллект в интересах ребенка, позволяя принимать более умные, основанные на данных решения, поддерживающие его физическое и психическое здоровье. В конечном итоге это также может сэкономить время и деньги обоим родителям, находящимся в конфликте», - добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.